Про це Путін сказав під час виступу на Східному економічному форумі у Владивостоці, інформує 24 Канал.
Дивіться також Засновника Telegram Дурова затримали у Франції та допитують у суді: хронологія подій
Путін висловився про арешт Дурова
Я одного разу зустрічався з паном Дуровим у Москві багато років тому. Він просто розповідав про плани. Я з бізнесом регулярно зустрічаюся,
– сказав Путін.
За його словами, це була зустріч із бізнесом у Кремлі, дату він не пам'ятає.
"З того часу ми з ним не бачилися. Контактів не підтримували", – заявив Путін.
Крім того, російський диктатор заявив, що думав, що Дуров перебуває у Москві.
За твердженням Путіна, у Росії не було ніяких претензій до Дурова, натомість вони були у багатьох інших країн, оскільки Telegram використовується "якимись людьми, структурами, які можуть завдавати шкоди своєї діяльності".
Цим грішать усі подібні платформи. Якщо з Дуровим так чинять, то треба й інших, напевно, теж закривати та заарештовувати,
– сказав Путін.
Що відомо про затримання Дурова
- Російського бізнесмена Павла Дурова затримали в аеропорту Парижа 24 серпня.
- Згодом йому висунули звинувачення у 12 злочинах, зокрема розповсюдженні наркотиків, шахрайстві, зберіганні порноконтенту, відмиванні грошей тощо. Це пов'язано з тим, що месенджер Telegram не має модерації.
- 29 серпня засновника Telegram звільнили з-під варти після того, як він виплатив заставу у 5 мільйонів євро. Французькі журналісти помітили Дурова на прогулянці Парижем.