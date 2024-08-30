Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что Павла Дурова, вероятно, не посадят. Он добавил, что появилось много интересных фактов связанных с отношениями с Россией.

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"Он за последние несколько лет посещал Россию более 50 раз", – сказал политтехнолог.

Дуров и Россия

Борис Тизенгаузен отметил, что брат Дурова также может быть причастен к преступлениям, в которых обвиняют основателя Telegram. Важно, что сейчас он живет в России.

Оказывается, что и родители Павла Дурова также в России. Он часто заявлял, что Telegram полностью независим и данные из него он вроде бы никому не предоставляет. Дуров утверждал, что никогда не вернется в Россию, однако это совсем не так,

– заметил он.

Политтехнолог подчеркнул, что основатель Telegram всегда врал, ведь Владимир Путин для влияния на кого-то часто использует семью. Все заявления Дурова о независимости его мессенджера стоит ставить под сомнение.