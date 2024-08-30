Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зазначивши, що Павла Дурова, ймовірно, не посадять. Він додав, що з'явилося багато цікавих фактів пов'язаних із відносинами з Росією.

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"Він за останні кілька років відвідував Росію понад 50 разів", – сказав політтехнолог.

Дуров та Росія

Борис Тизенгаузен наголосив, що брат Дурова також може бути причетним до злочинів, у яких звинувачують засновника Telegram. Важливо, що зараз він живе в Росії.

Виявляється, що і батьки Павла Дурова також у Росії. Він часто заявляв, що Telegram повністю незалежний і дані з нього він начебто нікому не надає. Дуров стверджував, що ніколи не повернеться у Росію, однак це зовсім не так,

– зауважив він.

Політтехнолог підкреслив, що засновник Telegram завжди брехав, адже Владімір Путін для впливу на когось часто використовує сім'ю. Всі заяви Дурова щодо незалежності його месенджера варто ставити під сумнів.