Эксперт об аресте нардепа Шевченко: СБУ зачищает "5 колонну" в Украине

Служба безопасности зачищает "5 колонну" в Украине. Пророссийский нардеп Шевченко попал в СИЗО вслед за своими коллегами Дубинским и Шуфричем.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

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Эксперт подчеркивает, что такие, как Шевченко годами работали на другие страны, однако сейчас "для них наступили другие времена".

Шевченко какое-то время прикрывался статусом нардепа и СБУ вынуждена была работать по нему в рамках соответствующих законодательных ограничений. Однако это не помогло пророссийскому депутату. Служба уничтожает российскую "5 колонну" в Украине,

– акцентирует Голобуцкий.

"Статус нардепа, олигарха или митрополита УПЦ МП в нынешние времена еще никому не помог. И поездка в СИЗО, если ты работаешь на Россию, это лишь вопрос времени, которое надо на сбор качественной доказательной базы. А с этой работой ребята Малюка справляются очень неплохо – это подтверждает то, что суды регулярно выносят обвинительные приговоры предателям по материалам Службы", – пишет эксперт.

Голобуцкий напоминает, что незадолго до ареста Шевченко приглашал в СИЗО другой фигурант дела СБУ, пророссийский нардеп Дубинский.

Заседание фракции "Предателей" можно проводить прямую в СИЗО. Вот только кажется кворум еще не полный. Думаю, Дубинский, Шуфрич и Шевченко могут ждать и новых гостей,

– резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ обвинила Шевченко в массовом распространении фейков российской пропаганды. Независимая экспертиза уже подтвердила эти факты.

Также Шевченко осуществлял сделки с санкционной белорусской продукцией. Нардепу уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Он имеет шансы сесть за решетку на 15 лет.