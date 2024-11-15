Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

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Експерт підкреслює, що такі, як Шевченко роками працювали на інші країни, однак зараз "для них настали інші часи".

Шевченко якийсь час прикривався статусом нардепа і СБУ змушена була працювати по ньому в рамках відповідних законодавчих обмежень. Однак це не допомогло проросійському депутату. Служба знищує російську "5 колону" в Україні,

– акцентує Голобуцький.

"Статус нардепа, олігарха чи митрополита УПЦ МП в нинішні часи ще нікому не допоміг. І поїздка у СІЗО, якщо ти працюєш на Росію, це лише питання часу, який треба на збір якісною доказової бази. А з цією роботою хлопці Малюка справляються дуже непогано – це підтверджує те, що суди регулярно виносять обвинувальні вироки зрадникам за матеріалами Служби", – пише експерт.

Голобуцький нагадує, що незадовго до арешту Шевченко запрошував у СІЗО інший фігурант справи СБУ, проросійський нардеп Дубінський.

Засідання фракції "Зрадників" можна проводити пряму у СІЗО. От тільки здається кворум ще не повний. Думаю, Дубінський, Шуфрич і Шевченко можуть чекати й нових гостей,

– резюмує політолог.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що СБУ звинуватила Шевченка у масовому розповсюджені фейків російської пропаганди. Незалежна експертиза вже підтвердила ці факти.

Також Шевченко здійснював оборудки із санкційною білоруською продукцією. Нардепу вже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Він має шанси сісти за ґрати на 15 років.