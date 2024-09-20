Опасаясь ареста: Путин не поедет в Мексику на инаугурацию президента

В Мексике на 1 октября 2024 года запланирована инаугурация новоизбранного президента Клаудии Шейнбаум. Президент России Владимир Путин отказался посетить мероприятие.

Похоже, российский диктатор боится своего возможного ареста. О том, что Путина не будет на инаугурации заявил директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин и ряд других путинских приспешников, передает 24 Канал.

Смотрите также Президент Мексики отказал в аресте Путина в случае его визита в страну

Причину отказа Путина не объявляют

Похоже, Владимир Путин, несмотря на приглашение на инаугурацию, вообще не планировал ехать в Мексику.

Мы такое приглашение получили. Мы благодарны мексиканской стороне за это,

– сказал Щетинин.

Он добавил, что Путин уже определил человека, который будет представлять Кремль в Мексике. При этом директор латиноамериканского департамента МИДа России не объяснил, почему президент России отказался от поездки.

По его словам, Кремль якобы действует "согласно имеющейся протокольной практике и тем обязательствам, которые есть у российского лидера".

Ранее Украина просила Мексику арестовать Путина в случае его приезда. Впрочем, предшественник Клаудии Шейнбаум Андрес Мануэль Лопес Обрадор отклонил эту просьбу.

Отказалась Мексика это сделать несмотря на то, что в 2005 году подписала Римский статут и является членом Международного уголовного суда. А, как известно, МУС, выдал ордер на арест российского президента.