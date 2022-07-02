Суд арестовал права на Brocard: россиянке не помогло даже то, что продала бизнес

В России из-за санкций становится жить все хуже и хуже. Оттуда уходят или уже ушли все крупные мировые компании, бренды и так далее, а суды арестовывают имущество россиян по всему миру.

Из постановления Подольского районного суда Киева 18 мая стало известно, что он наложил арест на 100% корпоративных прав ООО "Брокард-Украина". Права принадлежат россиянке Татьяне Володиной через кипрскую компанию Инденон Холдинг Лимитед, информирует 24 канал.

Читайте также В Украине планируют начать забирать имущество предприятий за двухмесячную задолженность

Почему имущество арестовали

Это произошло из-за уголовного дела о присвоении имущества и финансировании агрессии против Украины. Суд запретил Владимиру и его представителям отчуждать корпоративные права на Брокард-Украина.

Но в начале июня Брокард сообщил партнерам о том, что собственник изменился. Компанию продали парфюмерному холдингу Philippe Benacin Holding. Впоследствии стало ясно, что это сделали без разрешения Антимонопольного комитета.

Тогда адвокаты компании попросили суд упразднить арест имущества. Причиной назвали то, что конечным владельцем бенефициарного компании стал гражданин Франции Филипп Бенасин.

Просьбу суд удовлетворил не полностью. Арест остается в силе. Также не отменили запрет совершать какие-либо действия по проведению государственной регистрации права собственности на корпоративные права компании. Но компании разрешили сменить директора и местонахождение юридического лица.

Арест имущества в Украине

Компании из России ожидали, что их страна нас захватит и не вывозили свое имущество из Украины. Теперь и расплачиваются за все вполне в прямом смысле этого слова. Служба безопасности Украины сообщила, что по ее материалам арестовано много имущества российских холдингов на территории Украины. Общая сумма арестованного имущества составляет 4,5 миллиарда гривен.

Также суд принял решение об аресте имущества кума Путина – Виктора Медведчука. У него конфискуют картины, часы, а также железнодорожный вагон. Все это имущество удалось обнаружить во время обысков дома Виктора Медведчука. Их правоохранители провели 7 июня. Речь идет об осмотре дома, а также принадлежащих политику земельного участка.

Санкции вредят россиянам: смотрите видео