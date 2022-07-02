З ухвали Подільського районного суду Києва 18 травня стало відомо, що він наклав арешт на 100% корпоративних прав ТОВ "Брокард-Україна". Права належать росіянці Тетяні Володіній через кіпрську компанію Інденон Холдинг Лімітед, інформує 24 канал.

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Чому майно арештували

Це сталося через кримінальну справу про привласнення майна та фінансування агресії проти України. Суд заборонив Володіній та її представникам відчужувати корпоративні права на Брокард-Україна.

Але на початку червня "Брокард" повідомив партнерів про те, що власник змінився. Компанію продали парфумерному холдингу Philippe Benacin Holding. Згодом стало зрозуміло, що зробили це без дозволу Антимонопольного комітету.

Тоді адвокати компанії попросили суд скасувати арешт майна. Причиною назвали те, що кінцевим бенефіціарним власником компанії став громадянин Франції Філіп Бенасін.

Натомість прохання суд задовольнив не повністю. Арешт залишається в силі. Також не скасували заборону вчиняти будь-які дії щодо проведення державної реєстрації права власності на корпоративні права компанії. Але компанії дозволили змінити директора та місце перебування юридичної особи.

Арешт майна в Україні

Компанії з Росії чекали, що їхня країна нас захопить, і тому не вивозили своє майно з України. Тепер і розплачуються за все сповна в прямому сенсі цього слова. Служба безпеки України повідомила про те, що за її матеріалами арештовано багато майна російських холдингів на території України. Загальна сума арештована майна складає 4,5 мільярда гривень.

Також суд ухвалив рішення про арешт майна кума Путіна – Віктора Медведчука. У нього конфіскують картини, годинники, а також залізничний вагон. Усе це майно вдалось виявити під час обшуків помешкання Віктора Медведчука. Їх правоохоронці провели 7 червня. Мовиться про огляд будинку, а також земельної ділянки, які належать політикові.

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