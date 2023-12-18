Следует отметить, что Украина просила экстрадировать Тордена, однако Верховный Суд отказал в ходатайстве. Причиной является "сложные условия содержания."

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Арест и акция Петровского

Окружной суд Хельсинки 18 декабря постановил отправить за решетку россиянина Воислава Тордена. Его подозревают в тяжких военных преступлениях, совершенных в Украине. Мужчину отправят в тюрьму Вантаа. Обвинения должны быть предъявлены до 31 мая.

Во время судебного заседания о задержании Торден имел при себе бумажную табличку, на которой на русском языке были написаны названия двух компаний, работающих в России. Одна из компаний продает военную одежду, а другая – спортивный инвентарь. Обе расположены по одному адресу в Санкт-Петербурге и принадлежат Воиславу Тордену.

Также СМИ отмечают, что заместитель госпрокурора в пятницу решил начать в Финляндии собственное предварительное расследование деятельности террориста. Оно должно определить, совершал ли россиянин военные преступления в Украине. Речь идет о незаконных действиях в отношении раненых или пленных служащих ВСУ.