Российский боевик подозревается в террористических преступлениях в Украине. Раньше Финляндия отказала Украине в экстрадиции Яна Петровского.
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Что известно о финском расследовании
Центральная уголовная полиция начала доследственную проверку в отношении Воислава Тордена, подозреваемого в террористических преступлениях в Украине,
– заявили журналисты.
Уже в ближайшие дни заместитель генпрокурора Юкка Раппе предположительно решит, будет ли начато само расследование.
Журналисты отметили, что решение приняли на основе материалов, предоставленных украинскими властями. Там есть:
- аргументы в пользу экстрадиции Тордена в Украину,
- обоснование того, почему он подозревается в террористических преступлениях в Украине.
Согласно финскому законодательству, вероятное преступление, совершенное за границей, может быть расследовано в Финляндии, если это целесообразно "в интересах следствия и совершении правосудия".
Что этому предшествовало
- 8 декабря финский суд принял решение освободить Яна Петровского и отказать в его экстрадиции в Украину. Отказ аргументировали условиями содержания в украинских тюрьмах. В частности, говорится, что Европейский суд по правам человека признал, что они нарушают третью статью Конвенции по правам человека.
- Верховный суд Финляндии заявил, что Тордену в Украине будет угрожать унижающее достоинство поведение.
- Украинская сторона отреагировала на решение финского суда и заявила, что продолжит искать пути задержания этого подозреваемого.
- Относительно Яна Петровского известно, его задержали в августе 2023 года в Финляндии под именем Воислав Торден за нарушение миграционного законодательства.
- В Украине его подозревают в совершении террористических преступлений в течение июня 2014 – августа 2015 года в Луганской и Донецкой областях. Он находится в списке санкций ЕС и США, ведь войска Диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич" имеют связи с вагнеровцами.
- Издание ВВС написало, что Петровский признавал, что пытал и расстрелял нескольких пленных, а также выкладывал фото и видео на фоне расстрелянных бойцов батальона "Айдар" в Луганской области.