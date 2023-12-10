Российский боевик подозревается в террористических преступлениях в Украине. Раньше Финляндия отказала Украине в экстрадиции Яна Петровского.

Смотрите также Финляндия и Россия расторгли договор о приграничном сотрудничестве

Что известно о финском расследовании

Центральная уголовная полиция начала доследственную проверку в отношении Воислава Тордена, подозреваемого в террористических преступлениях в Украине,
– заявили журналисты.

Уже в ближайшие дни заместитель генпрокурора Юкка Раппе предположительно решит, будет ли начато само расследование.

Журналисты отметили, что решение приняли на основе материалов, предоставленных украинскими властями. Там есть:

  • аргументы в пользу экстрадиции Тордена в Украину,
  • обоснование того, почему он подозревается в террористических преступлениях в Украине.

Согласно финскому законодательству, вероятное преступление, совершенное за границей, может быть расследовано в Финляндии, если это целесообразно "в интересах следствия и совершении правосудия".

Что этому предшествовало

  • 8 декабря финский суд принял решение освободить Яна Петровского и отказать в его экстрадиции в Украину. Отказ аргументировали условиями содержания в украинских тюрьмах. В частности, говорится, что Европейский суд по правам человека признал, что они нарушают третью статью Конвенции по правам человека.
  • Верховный суд Финляндии заявил, что Тордену в Украине будет угрожать унижающее достоинство поведение.
  • Украинская сторона отреагировала на решение финского суда и заявила, что продолжит искать пути задержания этого подозреваемого.
  • Относительно Яна Петровского известно, его задержали в августе 2023 года в Финляндии под именем Воислав Торден за нарушение миграционного законодательства.
  • В Украине его подозревают в совершении террористических преступлений в течение июня 2014 – августа 2015 года в Луганской и Донецкой областях. Он находится в списке санкций ЕС и США, ведь войска Диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич" имеют связи с вагнеровцами.
  • Издание ВВС написало, что Петровский признавал, что пытал и расстрелял нескольких пленных, а также выкладывал фото и видео на фоне расстрелянных бойцов батальона "Айдар" в Луганской области.