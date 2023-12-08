Член диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) "Русич" Ян Петровский воевал против Украины. В Финляндии мужчина проживал под вымышленным именем Воислав Торден.

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Отказ в экстрадиции

Одной из причин, которыми Верховный суд Финляндии аргументировал отказ в экстрадиции российского боевика в Украину, названы условия содержания в украинских тюрьмах. В частности, речь идет о том, что Европейский суд по правам человека признал, что они нарушают третью статью Конвенции по правам человека.

Верховный суд Финляндии отметил, что Тордену в Украине будет угрожать унижающее достоинство обращение.

В частности, указывается, что условия в украинских тюрьмах еще сильнее ухудшились во время войны и могут представлять угрозу жизни и здоровью.

Ранее пограничная служба сообщила иммиграционной службе Финляндии, что вид на жительство Тордена будет аннулирован, его депортируют и запретят въезд в страну.

Преступник Ян Петровский: основные новости