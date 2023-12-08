Член диверсійно-штурмової розвідувальної групи (ДШРГ) "Русич" Ян Петровский воював проти України. У Фінляндії чоловік проживав під вигаданим ім'ям Воїслав Торден.

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Відмова в екстрадиції

Однією із причин, які Верховний суд Фінляндії аргументував відмову в екстрадиції російського бойовика в Україну, названо умови утримання в українських тюрмах. Зокрема, мова йде про те, що Європейський суд з прав людини визнав, що вони порушують третю статтю Конвенції з прав людини.

Верховний суд Фінляндії зазначив, що Тордену в Україні загрожуватиме поводження, яке принижує гідність.

Зокрема, вказується, що умови в українських в'язницях ще більше погіршилися під час війни й можуть становити загрозу життю та здоров'ю.

Раніше прикордонна служба повідомила імміграційній службі Фінляндії, що дозвіл на проживання Тордена буде анульовано, його депортують і заборонять в'їзд до країни.

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