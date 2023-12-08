Член диверсійно-штурмової розвідувальної групи (ДШРГ) "Русич" Ян Петровский воював проти України. У Фінляндії чоловік проживав під вигаданим ім'ям Воїслав Торден.
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Відмова в екстрадиції
Однією із причин, які Верховний суд Фінляндії аргументував відмову в екстрадиції російського бойовика в Україну, названо умови утримання в українських тюрмах. Зокрема, мова йде про те, що Європейський суд з прав людини визнав, що вони порушують третю статтю Конвенції з прав людини.
Верховний суд Фінляндії зазначив, що Тордену в Україні загрожуватиме поводження, яке принижує гідність.
Зокрема, вказується, що умови в українських в'язницях ще більше погіршилися під час війни й можуть становити загрозу життю та здоров'ю.
Раніше прикордонна служба повідомила імміграційній службі Фінляндії, що дозвіл на проживання Тордена буде анульовано, його депортують і заборонять в'їзд до країни.
Злочинець Ян Петровський: основні новини
- Яна Петровського під іменем Воїслав Торден затримали за порушення міграційного законодавства Фінляндії у серпні 2023 року.
- Аби не допустити його депортації до Росії, Офіс генпрокурора направив у Фінляндію необхідну інформацію та запит про затримання й тимчасовий арешт бойовика. СБУ розшукувала злочинця за участь у складі терористичної організації у війні проти України.
- Петровського підозрюють у скоєнні терористичних злочинів у період з червня 2014 по серпень 2015 років у Луганській і Донецькій областях. Бойовик потрапив до списку санкцій ЄС і США, адже війська ДШРГ мають зв'язки з вагнерівцями.
- Про припинення участі "Русича" у війні проти України повідомили після того, як стало відомо про затримання їхнього лідера Яна Петровського у Фінляндії. Його бійці "припиняють виконання будь-яких бойових завдань" на території України.