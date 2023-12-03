Так, в Институте изучения войны указывают на подготовку Кремля к дестабилизации ситуации в Молдове.

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Россия хочет расколоть Молдову

30 ноября на заседании министров иностранных дел стран ОБСЕ впервые с начала большой войны участвовала Россия, которую представлял Сергей Лавров. Российский дипломат отметился рядом абсурдных заявлений. В частности, он открыто угрожал Молдове "гибридной войной". Лавров заявил, что, мол, эта страна – следующая "жертва Запада".

Аналитики ISW отметили, что угроза россиянина прозвучала не на пустом месте. Москва действительно планирует снова расшатать Молдову изнутри, чтобы таким образом отвлечь мир от своих преступлений в Украине.

Так, эксперты обратили внимание на несколько моментов на фоне заявления главы МИД страны-агрессорки.

После его выступления, на следующий день, 1 декабря, глава автономного региона Гагаузии - Евгения Гуцул, член запрещенной пророссийской партии "Шор", – заявила, что госпредприятие "Молдовагаз" заблокировало поставки газа в Гагаузию от турецкого поставщика. По словам Гуцула, региональное правительство договорилось с иностранным поставщиком о покупке газа по более низкой цене, чем у "Молдовагаза". Гуцул обвинила Кишинев в том, что препятствует жителям Гагуазии получить дешевый газ на зиму.

В то же время глава "Молдовагаза" Вадим Чебан отверг упреки пророссийской политике. Он отметил, что у компании нет физической и юридической возможности блокировать поставки газа в Гагаузию.

Кроме того, ранее, 13 ноября, президент Молдовы Майя Санду отклонила просьбу Гуцула о месте для нее в Кабинете министров из-за ее членства в "Шор".

Напомним, в Молдове суд запретил партию "Шор", поскольку Россия использует для продвижения своих интересов. В частности, глава партии Ильхан Шор разжигал протесты в сентябре 2022 – июне 2023 годов для свержения нынешнего правительства страны.

А 27 ноября лидер молдавской "Партии регионов" Александр Калинин был лишен гражданства, поскольку тот поддерживает войну в Украине. 1 декабря этот политик заявил о попытках вербовки молдавских добровольцев для участия в боевых действиях на стороне россиян.

Киев помог Кишиневу разоблачить коварный план Москвы

В феврале президент Зеленский предупредил Санду о намерении России изменить политический порядок в Молдавии О плане Кремля узнала украинская разведка.

По словам главы государства, ГУР перехватило документ, в котором указано кто, когда и как планирует расколоть Молдову.