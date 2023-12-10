Російського бойовика підозрюють у терористичних злочинах в Україні. Раніше Фінляндія відмовила Україні в екстрадиції Яна Петровського.

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Що відом про фінське розслідування

Центральна кримінальна поліція розпочала дослідчу перевірку щодо Воїслава Тордена, якого підозрюють у терористичних злочинах в Україні,

– заявили журналісти.

Вже найближчими днями заступник генпрокурора Юкка Раппе, ймовірно, вирішить, чи буде розпочато саме розслідування.

Журналісти зазначили, що рішення ухвалили на основі матеріалів, які надала українська влада. Там є:

аргументи на користь екстрадиції Тордена в Україну,

обґрунтування того, чому його підозрюють у терористичних злочинах в Україні.

Згідно з фінським законодавством, ймовірний злочин, скоєний за кордоном, може бути розслідуваний у Фінляндії, якщо це доцільно "в інтересах слідства і здійснення правосуддя".

Що цьому передувало