Заступник начальника відділу міжнародно-правової допомоги Офісу Генпрокурора Андрій Гулкевич в ефірі національного телемарафону прокоментував відмову "Русича" з Фінляндії. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Фінляндія й Росія розірвали договір про прикордонну співпрацю

Україна продовжує шукати рішення

За словами Гулкевича, Україна продовжує шукати шляхи затримання та видачі Яна Петровського в Україну.

Відповідно до нашого законодавства він залишається підозрюваним. Тому ми направляли відповідні запити на його арешт та екстрадицію. Обов'язок переслідування таких осіб передбачений, зокрема, Конвенцією Ради Європи про запобігання тероризму 2005 року, яка також чинна для Фінляндської Республіки,

– зазначив Гулкевич.

Він також розповів, що впродовж 2023 року Офіс Генерального прокурора надіслав до іноземних країн 125 запитів на екстрадицію. З них було 20 задоволено, а 15 відхилено. Натомість інші ще перебувають на розгляді у відповідних країнах.

За словами Гулкевича, однією з найпоширеніших причин відхилення запитів на екстрадицію є активні бойові дії на території України. Окремі міжнародні партнери вважають, що наша країна не зможе належним чином забезпечити належні умови утримання підозрюваних та обвинувачених.

Що передувало