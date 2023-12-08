Заместитель начальника отдела международно-правовой помощи Офиса Генпрокурора Андрей Гулкевич в эфире национального телемарафона прокомментировал отказ "Русича" из Финляндии. Об этом пишет 24 Канал.

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Украина продолжает искать решение

По словам Гулкевича, Украина продолжает искать пути задержания и выдачи Яна Петровского Украине.

В соответствии с нашим законодательством он остается подозреваемым. Поэтому мы направили соответствующие запросы на его арест и экстрадицию. Обязанность преследования таких лиц предусмотрена, в частности, Конвенцией Совета Европы о предотвращении терроризма 2005 года, которая также действует для Финляндской Республики,

– отметил Гулкевич.

Он также рассказал, что в течение 2023 года Офис Генерального прокурора направил в иностранные страны 125 запросов на экстрадицию. Из них было 20 удовлетворено, а 15 отклонено. В то же время другие еще находятся на рассмотрении в соответствующих странах.

По словам Гулкевича, одной из самых распространенных причин отклонения запросов на экстрадицию есть активные боевые действия на территории Украины. Отдельные международные партнеры считают, что наша страна не сможет надлежащим образом обеспечить надлежащие условия содержания подозреваемых и обвиняемых.

Что предшествовало