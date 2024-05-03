Об этом 24 Каналу рассказал экс-работник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что никакой реальной борьбы с коррупцией в России нет. Владимир Путин никого никогда не наказывал из верхушки власти – наказывали всегда "стрелочников", или заместителей.

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Это внутривидовая борьба

В России если кого-то и бросают за решетку за коррупцию, то это следствие внутривидовой борьбы – один клан борется с другим за перераспределение потоков и за влияние в государстве и на Путина

В то же время Путина никоим образом скандал с заместителем Сергея Шойгу не коснется. Его режим и является государственной коррупцией. Он сам является крупнейшим коррупционером, и все, кто его окружает, также воруют,

– заметил экс-сотрудник КГБ.

Время от времени в российской власти передвигают начальников. Именно так произошло с Дмитрием Рогозиным, которого сняли с должности главы "Роскосмоса". За последние 15 лет все его руководители сидят за в тюрьме, потому что там все разворовано и коррумпировано. Путин отправил Рогозина в отставку, а потом он стал депутатом в совете федерации от оккупированной Запорожской области.

Навальный пытался спасти режим

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который умер в феврале 2024 года в российской колонии, разоблачал коррупционные схемы российских чиновников, в частности, Путина.

На самом деле Навальный пытался спасти путинский режим, если говорить не по сути критики, а по последствиям. Если бы у Путина нашелся какой генпрокурор или начальник следственного комитета, который бы в соответствии с расследованиями Навального, наказывал коррупционеров, то от этого выиграл бы режим. Но они просто не хотят это делать,

– предположил Сергей Жирнов.

В частности Навальный еще год назад сделал расследование в отношении Тимура Иванова и разоблачил его коррупционные схемы. На основании этого расследования Иванова надо было наказать уже тогда. Однако Путин не посадил заместителя Шойгу, а сделал это только через год, потому что продолжается борьба в российской власти накануне формирования нового правительства.

Никакие коррупционные скандалы главе Кремля не страшны. Самое главное, что в россиянах они не вызывают отрицания режима Путина, потому что они считают, что это абсолютно нормально,

– подчеркнул он.

От Путина, по мнению Жирнова, россияне устали из-за того, что он очень долгое время у власти. Он уже всем надоел и люди уже не слушают, что он говорит.

"У него нет поддержки, однако и отрицательного рейтинга, несмотря на все коррупционные скандалы, к сожалению, тоже нет", – резюмировал он.

До известно об аресте в России заместителя Шойгу