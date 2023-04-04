С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Арест Трампа – не центр внимания Байдена

Жан-Пьер заявила, что Байден может до сих пор не знать об аресте бывшего президента США, поскольку сосредоточен на других вопросах. В Белом доме подчеркнули, что центром внимания является американский народ. В частности, сейчас Байден активно работает над программой по снижению цен в США.

Однако в Белом доме не открещиваются, что следят за делом против Трампа.

Конечно мы видим, это происходит во многих соцсетях ежедневно в течение часов, так что, очевидно, он (Джо Байден - 24 Канал) узнает часть новостей, когда у него будет момент, однако это не его главная тема на сегодня,

– сказала пресс-секретарь Белого дома.

Да, сегодня Байден встречается с Советом по науке и технологиям, чтобы обсудить вопросы искусственного интеллекта. Именно в это время проходило и заседание суда, на котором был арестован бывший президент США.

Пока Джо Байден еще не узнал об аресте Трампа. Кроме того, действующий президент не раз отказывался комментировать дело против Трампа.

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