Арест танкера Sea Shark в Египте: часть украинцев возвращается домой

В Украину возвращаются 5 из 17 украинских моряков, которых задержали на арестованном танкере Sea Shark. Уже 27 мая еще одна часть украинских граждан должна прибыть в Одессу.

Что известно об арестованном танкере?

В конце ноября 2018 года у танкера Sea Shark закончилась панамская регистрация, поэтому необходимо было сменить флаг. Пока компания решала ситуацию, судно дрейфовало в Красном море и при этом на несколько миль вошло в территориальные воды Египта. Из-за этого Sea Shark арестовали.

Подробно о судне Sea Shark и его аресте – читайте в материале 24 канала.

Впоследствии суд наказал членов экипажа судна за незаконное пересечение границы Египта на 56 миллионов долларов. Их должен был уплатить судовладелец, однако до сих пор этого не сделал. Судно удерживают в Египте уже более полугода, срок контрактов у большинства моряков закончился. Адвокаты компании-судовладельца до сих пор "пытаются решить вопрос".

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Среди членов экипажа танкера 17 украинцев.

С 18 мая судно насильственным способом удерживают египетские военные.

Когда украинские моряки вернутся домой?

Пятеро украинских моряков, которых еще 20 мая освободили с арестованного судна, возвращаются домой. Еще одна часть моряков прибудет в Украину уже 27 мая.

В частности, о возвращении освобожденных украинских граждан сообщил в своем Twitter украинский дипломат Василий Кирилич.