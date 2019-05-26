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      Арешт танкера Sea Shark в Єгипті: частина українців повертається додому

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      Танкер Sea Shark
      Танкер Sea Shark / marinetraffic.com

      В Україну повертаються 5 із 17 українських моряків, яких затримали на арештованому танкері Sea Shark. Вже 27 травня ще одна частина українських громадян має прибути в Одесу.

      Що відомо про арештований танкер?

      Наприкінці листопада 2018 року у танкера Sea Shark закінчилася панамська реєстрація, тому необхідно було змінити прапор. Поки компанія вирішувала ситуацію, судно дрейфувало в Червоному морі і при цьому на декілька миль увійшло в територіальні води Єгипту. Через це Sea Shark арештували.

      Детально про судно Sea Shark та його арешт – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Згодом суд покарав членів екіпажу судна за незаконний перетин кордону Єгипту на 56 мільйонів доларів. Їх мав сплатити судновласник, однак досі цього не зробив. Судно утримують у Єгипті вже понад півроку, термін контрактів у більшості моряків закінчився. Адвокати компанії-судновласника дотепер "намагаються розв'язати питання".

      Читайте також: З арештованого в Єгипті судна Sea Shark відпустили частину українських моряків, – ЗМІ

      Серед членів екіпажу танкера 17 українців.

      Від 18 травня судно у насильницький спосіб утримують єгипетські військові.

      Коли українські моряки повернуться додому?

      П’ятеро українських моряків, яких ще 20 травня звільнили із арештованого судна, вже повертаються додому. Ще одна частина моряків прибуде в Україну вже 27 травня.

      Зокрема, про повернення звільнених українських громадян повідомив у своєму Twitter український дипломат Василь Кирилич.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Єгипет Водний транспорт Заручники МЗС України
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