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      З арештованого в Єгипті судна Sea Shark відпустили частину українських моряків, – ЗМІ

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      Частину затриманих в Єгипті моряків відпустили
      Частину затриманих в Єгипті моряків відпустили / Ілюстративне фото

      10 членів екіпажу – фактично, третину – відпустили єгипетські військові з арештованого нафтового танкера Sea Shark. Серед звільнених моряків – п'ятеро українців.

      Десятеро звільнених моряків наразі перебувають на військовій базі. Серед відпущених п'ятеро українців, один громадянин Росії, та по двоє з Індії й Філіппін. Про це з посиланням на розмову з одним із членом екіпажу написало російське інформаційне агентство "ТАСС".

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      Незабаром консули відповідних країн, як переконують єгиптяни, отримають дозвіл від військових на вивезення моряків з військової частини. Також відомо, що екіпаж утримували у непростих умовах: нікому із затриманих не дозволяли користуватися мобільними телефонами, а також розташували у незручному приміщенні, де важко було спати.

      Джерело розповіло ТАСС про ситуацію на борту Sea Shark: "Загалом військові поводять себе вже не так агресивно, як раніше, адже ми їх не провокуємо. Однак психологічний тиск на екіпаж з метою отримання даних про судно і вантажні системи – чинять далі".

      Коротко про ситуацію з арештом судна Sea Shark

      Наприкінці листопада 2018 року у танкера закінчилася панамська реєстрація, необхідно було змінити прапор. Поки компанія вирішувала ситуацію, судно дрейфувало в Червоному морі і при цьому на декілька миль увійшло в територіальні води Єгипту. Через це Sea Shark арештували.

      Детально про судно Sea Shark та його арешт – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Згодом суд покарав моряків за незаконний перетин кордону Єгипту на 56 мільйонів доларів. Їх мав сплатити судновласник, однак досі цього не зробив. Судно утримують у Єгипті вже понад півроку, термін контрактів у більшості моряків  закінчився. Адвокати компанії-судновласника дотепер "намагаються розв'язати питання".

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      Теги: Новини України Єгипет Заручники МЗС України
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