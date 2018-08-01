Арест украинских хакеров в США: стали известны имена

Министерство юстиции США подтвердило информацию о задержании и аресте трех граждан Украины по подозрению в причастности к хакерской группировке Fin7, также известной как Carbanak. Арестованные находятся под стражей в связи с обвинениями, поданным в окружной суд США в Сиэтле.

Об этом говорится в заявлении на сайте Минюста США.

24 канал со ссылкой на СМИ сообщал, что прокуроры США добились арестов нескольких украинцев, обвиняемых в похищении массивов номеров платежных карт и других данных американского бизнеса. Подозреваемые являются членами хакерской банды Carbanak.

Три ключевых члена сложной международной хакерской группировки, которая действует в Восточной Европе, задержаны и находятся под стражей,

– говорится в сообщении Минюста США.

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В ведомстве назвали имена арестованных лиц: граждане Украины Дмитрий Федоров (44 года), Федор Хладир (33 года) и Андрей Копак (30 лет).

Украинцы Минюсте США уточнили, что эти лица подозреваются во взломе тысяч компьютерных систем и краже миллионов номеров кредитных карт клиентов: потом хакеры продавали данные за выкуп.

Только в США Fin7 взломала компьютерные сети компаний в 47 штатах и в округе Колумбия, похитив более 15 миллионов записей клиентских карт,

– говорится в сообщении ведомства.

Каждому из задержанных предъявлено обвинение в 26 случаях уголовных правонарушений. В частности, в сговоре, мошенничестве в сети, взломе компьютеров, мошенничестве с устройством доступа и кражах личных данных.