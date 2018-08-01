22:46
1 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
26°C 17°C
  • четверг
    28°C 17°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ НАПАДЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российские боевые священники. Зомби-депутаты
Вєсті Кремля
21:59, сегодня
Вести.UA. Подарки для Порошенко. Кличко перенимает опыт Шварцнеггера
Вєсті.UA
20:24, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ НАПАДЕНИЕ НА ЕКАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНЕ

Арест украинских хакеров в США: стали известны имена

18 Читати новину українською
Арест украинских хакеров в США: стали известны имена
Арест украинских хакеров в США: стали известны имена / Иллюстративное фото

Министерство юстиции США подтвердило информацию о задержании и аресте трех граждан Украины по подозрению в причастности к хакерской группировке Fin7, также известной как Carbanak. Арестованные находятся под стражей в связи с обвинениями, поданным в окружной суд США в Сиэтле.

Об этом говорится в заявлении на сайте Минюста США.

24 канал со ссылкой на СМИ сообщал, что прокуроры США добились арестов нескольких украинцев, обвиняемых в похищении массивов номеров платежных карт и других данных американского бизнеса. Подозреваемые являются членами хакерской банды Carbanak.

Три ключевых члена сложной международной хакерской группировки, которая действует в Восточной Европе, задержаны и находятся под стражей,
– говорится в сообщении Минюста США.

Читайте также: Россия готовила кибератаку на важное предприятие на Днепропетровщине: СБУ предотвратила

В ведомстве назвали имена арестованных лиц: граждане Украины Дмитрий Федоров (44 года), Федор Хладир (33 года) и Андрей Копак (30 лет).

Украинцы Минюсте США уточнили, что эти лица подозреваются во взломе тысяч компьютерных систем и краже миллионов номеров кредитных карт клиентов: потом хакеры продавали данные за выкуп.

Только в США Fin7 взломала компьютерные сети компаний в 47 штатах и в округе Колумбия, похитив более 15 миллионов записей клиентских карт,
– говорится в сообщении ведомства.

Каждому из задержанных предъявлено обвинение в 26 случаях уголовных правонарушений. В частности, в сговоре, мошенничестве в сети, взломе компьютеров, мошенничестве с устройством доступа и кражах личных данных.

Теги: Новости Украины хакеры Новости США Криминальные новости Техно арест
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
За Украину 100 лет назад воевали добровольцы, – писатель Максим Бутченко
сегодня, 22:01 За Украину 100 лет назад воевали добровольцы, – писатель Максим Бутченко
Ілля Лукаш
ТОП-3 игры июля 2018: обзор World of Warcraft, PUBG та Fortnite Battle Royale
сегодня, 21:03 ТОП-3 игры июля 2018: обзор World of Warcraft, PUBG та Fortnite Battle Royale
Анастасія Можаровська
Назар Холодницький і безхребетні підлеглі: чому робота інноваційного НАБУ приречена на невдачу
сегодня, 20:00 Назар Холодницький і безхребетні підлеглі: чому робота інноваційного НАБУ приречена на невдачу
Віталій Шабунін
В Украине появятся новые серии автомобильных номеров: список
сегодня, 19:15 В Украине появятся новые серии автомобильных номеров: список
Путин – прототип африканского лидера: почему Россия вскоре превратится в Зимбаве
сегодня, 19:00 Путин – прототип африканского лидера: почему Россия вскоре превратится в Зимбаве
Іван Яковина
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Дейдей отказался давать показания следствию, это странно, – журналист
 18 июля 2017 , 00:41
Прогноз погоды на 17 августа: Запад Украины зальют дожди с грозами, остальная территория – жара
 17 августа 2017 , 09:00
Легионер, который покидает "Днепр" из-за долгов, возвращается на родину
 19 июля 2016 , 09:32
Коноплянка в отборе к ЧМ-2018 сравнялся со звездой Реала и проигрывает только одному футболисту
 22 июля 2017 , 12:20
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук