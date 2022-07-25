Почему матери погибших российских солдат до сих пор не свергли власть путина: мнение Арестовича

25 июля 2022 , 01:48
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Одним из больших удивлений этой войны стали матери оккупантов, которые порой равнодушно относятся к судьбе их сыновей, а большое количество погибших до сих пор не пробудило в них протестные настроения. Алексей Арестович объясняет это влиянием режима путина.

Советник главы Офиса Президента убежден, что режим кремлевского диктатора отупляет и развращает россиян. Такое мнение Алексей Арестович выразил в эфире "Радио Чикаго".

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Матери оккупантов не забирают своих сыновей из Украины

Алексей Арестович рассказал о десятках случаев, когда пленнику дали возможность позвонить родственникам, а первым вопросом было: "А мне ничего не будет за то, что я с тобой разговариваю?". За все время только мама одного оккупанта направила письменное подтверждение о готовности забрать сына из плена, однако впоследствии, очевидно, ее отказали родственники и она не приехала.

Советник главы Офиса Президента отметил, что во время Первой Чеченской войны, то есть при президентстве в россии бориса ельцина, было немало матерей, которые искали своих сыновей среди убитых и раненых. Чеченцы, против которых воевали русские, не двигали их, потому что относились к этому с пониманием. Однако теперь все совсем по-другому.

Арестович подчеркнул, что матерям кафиров предлагали забрать тысячи тел погибших, которые сейчас находятся в украинских моргах. Кроме того, есть немало историй о том, как россияне покупают автомобили за компенсации после смерти сына, мужа, отца или брата, и даже в перехваченных разговорах часто прослеживают что-то вроде "и из него никакой пользы не было, а так хоть автомобиль купили".

Потери оккупантов в войне

Каждый день за 5 месяцев полномасштабной войны украинские защитники и защитники наносили врагу колоссальные потери и продолжают это делать. По состоянию на утро 24 июля оккупанты за 151 день боевых действий потеряли:

  • около 39 520 оккупантов из личного состава;
  • 1722 танка;
  • 3 942 боевых бронированных машин;
  • 869 артиллерийских систем;
  • 255 реактивных систем залпового огня;
  • 113 средств ПВО;
  • 221 самолет;
  • 188 вертолетов;
  • 714 беспилотников;
  • 170 крылатых ракет;
  • 15 кораблей и катеров;
  • 2 823 единицы автомобильной техники и автоцистерн;
  • 73 единицы специальной техники.

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Автор: Іван Магуряк