Радник голови Офісу Президента переконаний, що режим кремлівського диктатора отупляє й розбещує росіян. Таку думку Олексій Арестович висловив в етері "Радіо Чикаго".

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Матері окупантів не забирають своїх синів з України

Олексій Арестович розповів про десятки випадків, коли полоненому окупанту дали можливість подзвонити родичам, а першим питанням було: "А мені нічого не буде за те, що я з тобою розмовляю?". За весь час лише мама одного окупанта надіслала письмове підтвердження про готовність забрати сина з полону, однак згодом, вочевидь, її відмовили родичі й вона таки не приїхала.

Радник голови Офісу Президента зазначив, що під час Першої Чеченської війни, тобто за президентства в росії боріса єльцина, було чимало матерів, які шукали свої синів серед вбитих і поранених. Чеченці, проти яких воювали росіяни, не рухали їх, тому що ставилися до цього з розумінням. Однак тепер все зовсім інакше.

Арестович наголосив, що матерям окупантів пропонували забрати тисячі тіл загиблих, які зараз в українських моргах. Окрім цього, є чимало історій про те, як росіяни купують автомобілі за компенсації після смерті сина, чоловіка, батька чи брата. І навіть в перехоплених розмовах часто прослідковують щось на кшталт "та з нього жодної користі не було, а так хоч автівку купили".

Втрати окупантів у війні

Кожного дня за 5 місяців повномасштабної війни українські захисники та захисники завдавали ворогу колосальних втрат і продовжують це робити. Станом на ранок 24 липня окупанти за 151 день бойових дій втратили:

близько 39 520 окупантів з особового складу;

1 722 танки;

3 942 бойові броньовані машини;

869 артилерійських систем;

255 реактивних систем залпового вогню;

113 засобів ППО;

221 літак;

188 гелікоптерів;

714 безпілотників;

170 крилатих ракет;

15 кораблів та катерів;

2 823 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

73 одиниці спеціальної техніки.

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