Майдан так Майдан: Арестович хочет встретиться с мужчиной, которого обозвал "х**сосом"
Источник:Фейсбук "Нежинский Гурок"
Алексей Арестович хочет встретиться с пользователем сети, который подписан как "Нежинский Гурок". Накануне между ними вспыхнула словесная перепалка с использованием крепкой брани.
Сначала встреча должна была состояться 4 июля в 11:00. Однако впоследствии "Нежинский Гурок" предложил изменить время, аргументируя это тем, что работает врачом и думает о своих пациентах.
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Мужчина захотел перенести встречу на пятницу (вероятно, 9 июля), 18:00. Между тем Арестович обвинил оппонента в том, что "дядя, ты запетлял". Кроме того, политик заявил, что у него на это время запланировано официальное мероприятие, поэтому предложил встретиться в 17:00. Местом встречи выбрали Майдан.
Впоследствии в сети распространили скриншот, на котором Арестович якобы предлагает перенести встречу на время, когда его "с позором" выгонят с должности. Свое решение политик объяснил тем, что он – командный игрок, и ему посоветовали этого не делать.
Арестович и "Нежинский Гурок" договариваются о встрече / Скриншот со страницы "Нежинский Гурок"
Арестович и "Нежинский Гурок" договариваются о встрече / Скриншот со страницы "Нежинский Гурок"
Детали скандала
- В Украине разгорелся скандал, когда пресс-служба Минобороны обнародовала фото с тренировки девушек-военных к торжествам по случаю Дня Независимости.
- В фейсбуке пользователь "Нежинский Гурок" поделился скриншотом статьи The Guardian, где репетицию на каблуках назвали "идиотской". Кроме того, мужчина сопровождал пост комментарием "только напомню, что Алексей Арестович является позорным п**арасом.
- Арестович в ответ заявил, что его оппонент – "х*есос безграмотный".
- Обменявшись рядом любезностей, Арестович и "Нежинский Гурок" начали договариваться о встрече.