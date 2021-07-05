Майдан так Майдан: Арестович хочет встретиться с мужчиной, которого обозвал "х**сосом"

Алексей Арестович хочет встретиться с пользователем сети, который подписан как "Нежинский Гурок". Накануне между ними вспыхнула словесная перепалка с использованием крепкой брани.

Сначала встреча должна была состояться 4 июля в 11:00. Однако впоследствии "Нежинский Гурок" предложил изменить время, аргументируя это тем, что работает врачом и думает о своих пациентах.

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Мужчина захотел перенести встречу на пятницу (вероятно, 9 июля), 18:00. Между тем Арестович обвинил оппонента в том, что "дядя, ты запетлял". Кроме того, политик заявил, что у него на это время запланировано официальное мероприятие, поэтому предложил встретиться в 17:00. Местом встречи выбрали Майдан.

Впоследствии в сети распространили скриншот, на котором Арестович якобы предлагает перенести встречу на время, когда его "с позором" выгонят с должности. Свое решение политик объяснил тем, что он – командный игрок, и ему посоветовали этого не делать.



Арестович и "Нежинский Гурок" договариваются о встрече / Скриншот со страницы "Нежинский Гурок"

​Арестович и "Нежинский Гурок" договариваются о встрече / Скриншот со страницы "Нежинский Гурок"



Арестович предлагает перенести встречу / Скриншот Sergey Pl'usnin Арестович предлагает перенести встречу / Скриншот Sergey Pl'usnin

Детали скандала