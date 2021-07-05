Спершу зустріч мала відбутися 4 липня об 11:00. Однак згодом "Нєжинскій Гурок" запропонував змінити час, аргументуючи це тим, що працює лікарем і думає про своїх пацієнтів.
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Чоловік захотів перенести зустріч на п'ятницю (ймовірно, 9 липня), 18:00. Тим часом Арестович звинуватив опонента у тому, що "дядько, ти запетляв". Окрім того, політик заявив, що у нього на цей час заплановано офіційний захід, тому запропонував зустрітися о 17:00. Місцем зустрічі обрали Майдан.
Згодом у мережі поширили скриншот, на якому Арестович нібито пропонує перенести зустріч на час, коли його "з ганьбою" виженуть з посади. Своє рішення політик пояснив тим, що він – командний гравець, і йому порадили цього не робити.
Арестович та "Нєжинскій Гурок" домовляються про зустріч / Скриншот зі сторінки "Нєжинскій Гурок"
Арестович та "Нєжинскій Гурок" домовляються про зустріч / Скриншот зі сторінки "Нєжинскій Гурок"
Деталі скандалу
- В Україні спалахнув скандал, коли пресслужба Міноборони оприлюднила фото з тренування дівчат-військових до урочистостей з нагоди Дня Незалежності.
- У фейсбуці користувач "Нєжинскій Гурок" поділився скриншотом статті The Guardian, де репетицію на підборах назвали "ідіотською". Окрім того, чоловік супроводив пост коментарем "тільки нагадаю, что Олексій Арестович є ганебним п**арасом".
- Арестович у відповідь заявив, що його опонент – "х*єсос безграмотний".
- Обмінявшись низкою люб'язностей, Арестович і "Нєжинскій Гурок" почали домовлятися про зустріч.