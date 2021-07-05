Спершу зустріч мала відбутися 4 липня об 11:00. Однак згодом "Нєжинскій Гурок" запропонував змінити час, аргументуючи це тим, що працює лікарем і думає про своїх пацієнтів.

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Чоловік захотів перенести зустріч на п'ятницю (ймовірно, 9 липня), 18:00. Тим часом Арестович звинуватив опонента у тому, що "дядько, ти запетляв". Окрім того, політик заявив, що у нього на цей час заплановано офіційний захід, тому запропонував зустрітися о 17:00. Місцем зустрічі обрали Майдан.

Згодом у мережі поширили скриншот, на якому Арестович нібито пропонує перенести зустріч на час, коли його "з ганьбою" виженуть з посади. Своє рішення політик пояснив тим, що він – командний гравець, і йому порадили цього не робити.



Арестович та "Нєжинскій Гурок" домовляються про зустріч / Скриншот зі сторінки "Нєжинскій Гурок"

Арестович та "Нєжинскій Гурок" домовляються про зустріч / Скриншот зі сторінки "Нєжинскій Гурок"



Арестович пропонує перенести зустріч / Скриншот Sergey Pl'usnin Арестович пропонує перенести зустріч / Скриншот Sergey Pl'usnin

Деталі скандалу