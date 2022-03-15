Арестович назвал два наиболее вероятных варианта развития событий в войне с РФ в ближайшее время

Россия не оставляет попыток захватить Украину. Но ее военный план терпит крах. Поэтому стране-оккупанту остается не так и много вариантов дальнейшего развития событий.

О двух наиболее вероятных вариантах рассказал советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

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По его словам, Украина сейчас находится в так называемой "вилке".

"Либо мы договариваемся в течение недели – двух. Это один вариант, если все пойдет хорошо. Либо российская сторона будет пытаться сделать вторую попытку наступления, перегруппироваться, насобирать резерв, что у них не очень удается. И после второй попытки снова вернемся за стол переговоров", – убежден Арестович.

При этом Арестович отметил, что результаты переговоров приятно удивят как украинцев, так и мир.

По его словам, сейчас все зависит от того, насколько конструктивно к делу подойдут с российской стороны. Там уже немного "протрезвели" от происходящего.

Арестович отмечает, что в военном руководстве России осталось один или два человека, которые готовы продолжать войну против Украины.