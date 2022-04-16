Арестович назвал количество российских военных на Изюмском направлении

Известно, что в районе города Изюм, что в Харьковской области, враг сосредоточил до 22-х батальонных тактических групп.

Советник главы ОП Алексей Арестович отметил, что сейчас на Изюмском направлении сосредоточено около 15 тысяч российских военных. Он добавил, что это одно из самых главных сейчас направлений. На других враг сосредоточил по 3 – 4 тысячи оккупантов.

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Количество военных вместе по всем направлениям

Всего в "страшном" наступлении должно принять участие 35 тысяч. Это максимум, и это по всем направлениям. По сравнению с началом войны – это ничто. Поэтому задачи становятся скромнее с каждым днем, и цели войны тоже скромнее,

– добавил Арестович.

Напомним, что в Генштабе не исключают возможности активизации действий оккупантов в направлении населенных пунктов Изюм и Барвенково. Так, враг планирует выйти в тыл подразделений Объединенных сил в районе города Славянск.

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