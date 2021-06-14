Лето будет непростым – Арестович о геополитических изменениях и политике Байдена в отношении РФ

Спикер украинской делегации ТКГ Алексей Арестович предполагает, что политический мир осенью 2021 года значительно изменится из-за событий лета. После ряда знаковых политических событий может измениться не только ситуация на Донбассе, но и геополитический расклад в Европе.

Ситуация, которая сформируется из-за ряда мероприятий, может кардинально повлиять на Украину. Такое заявление сделал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

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Ключевые политические события уже начались

11 июня стартовал форум G7 в Британии. 14 июня начинается саммит НАТО в Брюсселе. Арестович акцентировал внимание, что на всех этих мероприятиях сквозной линией будет идти тема России. В частности в контексте агрессии в отношении Украины.

Еще одно знаковое событие – встреча президента США Джо Байдена с главой России Владимиром Путиным в Женеве. Арестович отмечает, что ее оценки очень разные.

Есть те, которые придают ей огромное значение, чуть ли не новая Ялта и Потсдам, или новая встреча Рейгана и Горбачева. Есть эксперты, которые считают, что Байден и Путин просто один на другого посмотрят, поговорят наедине, чтобы Байден понял, с кем он имеет дело,

– отметил Арестович.

Одно из ключевых событий этого лета – встреча Джо Байдена и Владимира Путина состоится уже на этой неделе – 16 июня. В Женеве лидеры двух государств поговорят не на камеры, а после встречи – дадут отдельные брифинги.

По его мнению, у Байдена нет еще четкой политики в отношении России, он ее только выстраивает. И встреча 16 июня должна расставить в этом процессе основные акценты.

Знаковые события в Европе

По словам Арестовича, Украина анализирует все происходящее и строит свою политику, учитывая весь характер угроз. Впрочем, он отметил: Сейчас очень трудно предсказать, по какому сценарию будут разворачиваться события в Европе.

Могу сказать одно: это лето будет очень непростое. И независимо от того, по какому сценарию пойдет, в октябре мы будем жить в совсем другой Европе, другой Восточной Европе, другой Европе, как таковой,

– сказал Арестович.

Какие события этого лета, по словам Арестовича, будут знаковыми: