Арестович объяснил, почему российские оккупанты в Украине совершают зверства

Советник главы ОП Алексей Арестович объяснил, почему российские оккупанты совершают ужасные зверства в отношении мирного населения.

Он отметил, что авторитарный режим страны, в первую очередь, дегуманизирует свое население. И делает это по одной простой причине – чем менее гуманно общество, тем легче им управлять.

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Еще один признак авторитарного режима, по словам Арестовича, – разрыв обратной связи с реальностью.

С нами сражаются люди, у которых нет связи с реальностью. Они видят ее только тогда, когда потерпели поражение, попали в плен или когда их разгромили. Но пока их больше и они сильнее, то у них в голове собственная картинка заменяет настоящую картину мира,

– сказал Арестович.

Так что именно из-за того, что оккупанты живут в своем мире и со своей картинкой в ​​голове, для них все эти зверства являются справедливой расправой по отношению к фашистам.

Россия сначала дегуманизирует своих, а потом дегуманизирует других, называя, например, украинцев нацистами.

Арестович рассказал об очередном фейке России – как генерал-майор РФ Игорь Конашенков сказал, что "еврей Зеленский прятал нацистов в синагогах Украины".

"Даже по такой информации мы можем только представлять, какая искривленная у россиян картина мира. Но они действительно так думают", – добавил он.

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