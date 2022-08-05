Все эти оценки можете свернуть в трубочку, – Арестович обратился к Amnesty International

Алексей Арестович посоветовал Amnesty International свернуть свои оценки "в трубочку". Правозащитная организация опубликовала циничный отчет, в котором говорится, что ВСУ вроде бы нарушают международное право.

Советник главы Офиса Президента отметил, что возмутительный отчет уже прокомментировал президент Владимир Зеленский. Украинский лидер подчеркнул: Amnesty International пытается амнистировать государство-террориста, а также – переложить ответственность с агрессора на жертву.

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Россия годами коррумпировала международные организации

Арестович заявил, что российские спецслужбы получают задачу руководить поведением международных организаций. "Работа" продолжается постепенно.

По словам Арестовича, российские спецслужбы привлекают в международные организации своих людей. Это делают для того, чтобы впоследствии получать оценки, которые нужны стране-оккупанту. Советник главы Офиса Президента обратил внимание, что эти оценки очень важны. Арестович подчеркнул: на них основывается вся международная архитектура безопасности.

Советник главы ОП отметил, что россия за время президентства Владимира Путина последовательно коррумпировала эти организации и ставила их на финансирование. Это длилось более 20 лет.

Организации предлагают "кормить людоеда детьми".

Арестович добавил, что хочет передать всем этим международным организациям "привет". Советник главы ОП заявил, что есть что сказать им исключительно от себя. Арестович напомнил, что в Украине – европейская армия европейской страны. Украинцы соблюдают международные нормы и международные законы, хотя воюют за выживание нации.

Поэтому эти оценки можете свернуть в трубочку. Это люди, которые предлагают кормить людоеда детьми, чтобы людоед не очень обиделся. Идите на **р, простыми словами я могу сказать,

– заявил Арестович.

Он добавил, что такие действия приведут к тому, что международные организации лишатся своего и без того невысокого авторитета.

Как отреагировал на отчет Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что российские захватчики ведут себя зверски. враг уже применил против Украины все виды оружия, кроме ядерного. оккупанты совершают преступление геноцида против украинского народа.

"Любые попытки даже вскользь уравнять неспровоцированную российскую агрессию и Украинскую самозащиту, как это сделано в материале Amnesty International, – это свидетельство потери адекватности и способ уничтожить свой авторитет", – подчеркнул Резников.

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