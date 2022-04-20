Арестович ответил, может ли Украина наступать на Россию

Многих беспокоит вопрос, могут ли боевые действия в случае эскалации со стороны России перекинуться на территории страны-агрессора.

Однако советник главы Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что у нас для этого нет тяжелого оружия. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

Важно Арестович ответил, какая ситуация сейчас с заводом "Азовсталь" в Мариуполе

Он подчеркнул, что наступление – это гораздо более сложный вид боевых действий, чем оборона. Для этого нужно:

тяжелое оружие;

артиллерия;

танки;

бронированные машины.

"Кроме этого, нужно очень хорошо обученная армия, умеющая проводить наступательную операцию. А это сложно. Намного труднее, чем обороняться", – сказал советник главы ОП.

Он добавил, что украинская армия показывает очень хорошие примеры обороны, а вот по поводу наступления – это гораздо сложнее.

Смотрите полностью интервью с Алексеем Арестовичем: видео