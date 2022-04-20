Однак радник глави Офісу Президента Олексій Арестович зазначив, що у нас для цього немає важкої зброї. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.
Важливо Арестович відповів, яка зараз ситуація із заводом "Азовсталь" у Маріуполі
Він наголосив, що наступ – це набагато складніший вид бойових дій, аніж оборона. Для цього потрібно:
- важка зброя;
- артилерія;
- танки;
- броньовані машини.
"Крім цього, потрібно дуже добре навчене військо, яке вміє проводити наступальну операцію. А це складно. Набагато важче, ніж оборонятися", – сказав радник глави ОП.
Він додав, що українська армія показує дуже гарні приклади оборони, а от із наступом було б значно складніше.
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