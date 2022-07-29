Арестович спрогнозировал, когда россия пойдет в новое наступление на Юге

Наши отважные ВСУ очень активно избивают оккупантов на Южном направлении. Те решили послать туда новые силы и стали мечтать о новых наступлениях.

Безумные удары наших героев на Юге изрядно испугали оккупантов. Депутаты путина решили заранее спасаться бегством, а группировка врага получает подкрепление по другим направлениям.

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оккупанты могут снова пойти в наступление на Юге

Внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сказал, что российские оккупанты начали забирать свои подразделения из Донбасса и перебрасывать их на Юг, в частности в Херсон. Враг пытается удержать единственное "достижение" в войне с Украиной.

На штурмы позиций ВСУ они бросают тех, кто не успел очухаться и начать отходить из направлений, но у них нет никакого шанса. Враг хочет перегруппироваться, сместить свои основные силы на Юг и пытаться оккупировать новые территории.

Я думаю, они будут готовы идти в наступление 5 – 6 августа. Возможно, несколькими днями раньше или позже. А мы их будем ждать. Будет великая степная битва, поднимется казацкий дух. Мы им "навешаем",

– сказал Арестович.

Он добавил, что в этом сражении неподготовленные резервы россиян встретятся с подготовленными резервами ВСУ, и тогда можно будет наглядно увидеть, кто лучше готовит своих военных.

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