Арестович сказал, когда Россия может ввести второй эшелон для нападения

Этот второй эшелон – те, кого вывели из-под Киевщины, Черниговщины и Сумщины, но они не спешат присоединяться, ведь у них очень низкое морально-психологическое состояние. Есть еще несколько сопутствующих факторов, несколько отсрочивающих введение второго эшелона на территорию Украины.

Об этом заявил Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины, в эфире 24 канала. Он также отметил, что среди оккупантов участились рапорты на увольнение после отвода из зоны боевых действий.

Читайте также Они первыми встречают войну, - Арестович отметил отвагу пограничников

Что такое второй эшелон армии России

Арестович отмечает, что второй эшелон это:

10 батальоно-тактических групп, едущих с Дальнего Востока;

выведены на территории Беларуси захватчики из северного направления.

Советник главы ОП говорит, что это последнее, что может предложить "великая армия России", ведь больше у нее ничего нет.

Какие прогнозы

Прогнозы по введению второго эшелона разные, все зависит от темпов восстановления боеспособности выведенных с севера войск.

Условно говоря, введение второго эшелона может начаться с 3 дней до 10 – 12 суток. Когда увидим, я сразу скажу,

– говорит Алексей Арестович.

Что известно о дальнейших планах наступления России: смотрите видео