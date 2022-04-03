Арестович сообщил, что получил звание подполковника
Источник:фейсбук Алексея Арестовича
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович получил повышение - ему присвоили воинское звание подполковника.
Об этом сам Арестович написал 3 апреля на странице в Facebook. В комментариях украинцы шутят, что это за Чернобаевку.
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Стоило на несколько дней отлучиться,
– пошутил Арестович.
И добавил скрин с сайта Офиса президента, где указано, что ему присвоили звание подполковника.
Арестовичу присвоили звание подполковник / Фото фейсбук Арестовича
В комментариях украинцы поздравили советника президента и пошутили, что это благодарность за Чернобаевку.
"Уверена: до генерала дослужитесь легко и быстро!"
"От души поздравляю! Давно заслуженно!"
"Мои искренние поздравления, Алексей. Помню тебя еще лейтенантом. Заслужил, носи теперь с честью."
"Это за очередную Чернобаевку?"