Арестович сообщил, что получил звание подполковника

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович получил повышение - ему присвоили воинское звание подполковника.

Об этом сам Арестович написал 3 апреля на странице в Facebook. В комментариях украинцы шутят, что это за Чернобаевку.

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Стоило на несколько дней отлучиться,

– пошутил Арестович.

И добавил скрин с сайта Офиса президента, где указано, что ему присвоили звание подполковника.

Арестовичу присвоили звание подполковник / Фото фейсбук Арестовича

В комментариях украинцы поздравили советника президента и пошутили, что это благодарность за Чернобаевку.

"Уверена: до генерала дослужитесь легко и быстро!"

"От души поздравляю! Давно заслуженно!"

"Мои искренние поздравления, Алексей. Помню тебя еще лейтенантом. Заслужил, носи теперь с честью."

"Это за очередную Чернобаевку?"