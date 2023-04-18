Заметим, что это после того, как Арестовичу отказали во встрече студенты Киевский национальный экономический университет. Откуда у бывшего советника ОП такая жажда "учить" и "делиться опытом" со студентами и какие мотивы встречи - неизвестно. 24 Канал.

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Арестович таки встретился со студентами

О том, что Арестович сегодня был в КНУКиМ сообщил педагог и певец Михаил Поплавский. Он опубликовал совместные фото с гостем в фейсбуке.

Основатель и преподаватель школы мышления, общественный деятель, политический и военный обозреватель Алексей Арестович в Университете культуры. Спасибо за содержательную и интересную встречу для студентов,

– написал Поплавский.

И отметил, мол, "студенты были в восторге и ждут следующей встречи".

Подтвердить правдивость этих слов сложно, ведь студенты публично пока не делились впечатлениями от встречи.

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