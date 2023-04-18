Зауважимо, що це після того, як Арестовичу відмовили у зустрічі студенти Київського національного економічного університету. Звідки у колишнього радника ОП така жага "навчати" і "ділитись досвідом" зі студентами і які мотиви зустрічі – наразі невідомо, інформує 24 Канал.

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Арестович таки зустрівся зі студентами

Про те, що Арестович сьогодні був у КНУКіМ повідомив педагог та співак Михайло Поплавський. Він опублікував спільні фото з гостем у фейсбук.

Засновник і викладач школи мислення, громадський діяч, політичний та воєнний оглядач – Олексій Арестович в Університеті культури. Дякую за змістовну та цікаву зустріч для студентів,

– написав Поплавський.

І зазначив, мовляв, "студенти були у захваті і чекають на наступну зустріч".

Підтвердити правдивість цих слів наразі складно, адже студенти публічно поки не ділились враженнями від зустрічі.

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