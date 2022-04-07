После Бучи и Гостомеля уже нет политиков, которые переживают за "хорошее капучино", – Арестович

Алексей Арестович заявил, что После Бучи и Гостомеля уже нет политиков, переживающих о "хорошем капучино" в Европе. В частности, только теперь политики Запада стали становиться историческими деятелями.

Соответствующее заявление советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сделал во время эфира на канале "Рада". Это произошло вечером 6 апреля – на 42 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Политики Запада перестали переживать о "капучино"

Алексей Арестович заявил, что режим Путина представляет угрозу всему миру и не пускает человечество в светлое будущее.

В конце концов, понадобились Буча и Гостомель и огромная континентальная война в Европе, чтобы западные политики, провозгласившие после победы в Холодной войне конец истории, стали снова становиться историческими деятелями,

– объяснил Арестович.

Советник главы ОП уточнил: "Им (речь идет о политиках – 24 канал) до этого очень далеко, но по крайней мере задали вопрос. Ведь до этого их главная роль была "охранники музея" или чтобы хороший капучино был в барах Европы".

Алексей Арестович заверил, что только теперь, после Бучи и Гостомеля, нет нейтральных стран.

"Им понадобились Буча и Гостомель, чтобы понять – все: либо они выбирают путинский режим, являющийся ересью для всего человечества или сторону открытого общества в будущем, за которое бьется и кладет сейчас жизнь украинский народ", – пояснил Арестович.

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