Эммануэль Макрон дал в интервью украинским журналистам. Их разговор транслировали в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что ответил Макрон

Макрон не дал прямого ответа на вопрос, арестует ли Франция Владимира Путина.

Этот вопрос, я думаю, не на повестке дня. Я думаю, что он (Путин – 24 Канал) не планирует приехать,

– заявил французский лидер.

Обратите внимание! Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Это произошло 17 марта 2023 года. Диктатора обвиняют в незаконной и насильственной депортации и перемещении украинских детей из временно оккупированных районов Украины в Россию, что является признаком геноцида и считается преступлением против человечества. Если Путин окажется на территории 123 стран, которые признают юрисдикцию МУС, то эти государства должны его арестовать и выдать в Гаагу.

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