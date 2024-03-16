Еммануель Макрон дав в інтерв'ю українським журналістам. Їхню розмову транслювали в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Що відповів Макрон

Макрон не дав прямої відповіді на питання, чи заарештує Франція Владіміра Путіна.

Це питання, я думаю, не на порядку денному. Я думаю, що він (Путін – 24 Канал) не планує приїхати,

– заявив французький лідер.

Зверніть увагу! Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Це сталося 17 березня 2023 року. Диктатора звинувачують у незаконній й насильницькій депортації та переміщенні українських дітей з тимчасово окупованих районів України до Росії, що є ознакою геноциду та вважається злочином проти людства. Якщо Путін опиниться на території 123 країн, які визнають юрисдикцію МКС, то ці держави мають його заарештувати та видати в Гаагу.

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