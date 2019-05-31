Арестуют ли имущество российских банков в Украине: решение Верховного Суда

Верховный Суд отклонил жалобу частного исполнителя и не менял решение Апелляционного суда Киева. Теми решениями суд приказал снять арест движимого и недвижимого имущества банков "Сбербанк", "ВТБ Банк" и "Проминвестбанк", которые являются филиалами аналогичных российских банков. Арестовать имущество банков должны были по иску Игоря Коломойского.

Постановления Верховного Суда опубликованы в Едином реестре судебных решений.

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Международный иск компаний Коломойского

"Приватбанк", который до 2016 года был в собственности Игоря Коломойского, и еще 18 компаний, которые также связывают с Игорем Коломойским, потеряли недвижимость в Крыму после его аннексии Россией.

В июне 2015 года эти компании подали в Международный арбитражный суд в Гааге иск против РФ – на основании межправительственного соглашения 1998 года о защите инвестиций.

Гаагский арбитраж 2 мая 2018 года принял решение в пользу истцов. 130,5 миллиона долларов плюс проценты (еще примерно 20 миллионов долларов) должны быть взысканы с Российской Федерации в качестве компенсации за недвижимое имущество, отобранное в Крыму.

Противоречивые решения Апелляционного суда Киева

В августе 2018 года истцы обратились в Апелляционный суд Киева по поводу выполнения решения Международного суда. В частности, просили наложить арест на акции "Проминвестбанка", "Сбербанка" и "ВТБ Банка", конечным бенефициаром которых является Россия и российские банки. Также суд должен был запретить операции с имуществом указанных банков.

5 сентября и 25 сентября 2018 года Апелляционный суд Киева удовлетворил заявления истцов и позволил выполнить решение Гаагского арбитража. За дело взялся частный исполнитель, и наложил арест на имущество и акции указанных банков.

Снятие ареста и решения Верховного суда

20 ноября 2018 года Апелляционный суд Киева снял арест с всего движимого и недвижимого имущества "Сбербанка" по его же требованию. 6 декабря суд принял аналогичное решение относительно "ВТБ Банка" и "Проминвестбанка".

Суд объяснил решение: мол, должником по этому делу является Российская Федерация, а не банки с российским капиталом. Да и частный исполнитель не может быть исполнителем судебного решения, должником по которым является государство.

25 января 2019 года Верховный суд отклонил апелляционные жалобы на решение Апелляционного суда Киева о разрешении выполнить решение Гаагского арбитража. А 18 апреля отказался удовлетворить жалобу частного исполнителя решения об отмене ареста имущества банков. И таким образом ВС принял сторону Апелляционного суда и признал его аргументы.

Что известно о банках-фигурантах дела?

"ВТБ Банк", ранее – банк "Мрия": основан в 1992 году, основным акционером был российский "ВТБ". НБУ 18 декабря 2018 года отозвал банковскую лицензию и принял решение о ликвидации "ВТБ Банка".

"Сбербанк", ранее – дочерний банк "Сбербанка" России, а до этого – банк "НРБ": основанный в 2001 году, единственным владельцем является "Сбербанк" России. По состоянию на 1 апреля 2019 года с общими активами более чем 65 миллиардов гривен был на 7 месте среди 77 банков, работавших в Украине.

"Проминвестбанк": основан в 1992 году, 99,7% акций находятся в собственности российского банка "Внешэкономбанк". С общими активами более чем 47 миллиардов гривен занимал 10 место среди 77 банков, работавших в Украине на тот момент.