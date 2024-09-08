В стране-агрессоре невозможно искоренить коррупцию, которая и дальше будет наносить удары военному потенциалу России. Это 24 Каналу отметил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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"Все будет с коррупцией хорошо. Дело в том, что это не процесс борьбы с коррупцией. Это процесс смены коррупционных команд. Коррупция на территории России, в вооруженных силах России, в армии не искоренится. Поэтому придут другие", – сказал он.

Обратите внимание! В мае 2024 года Владимир Путин уволил Сергея Шойгу с должности министра обороны России. Его назначили секретарем Совета безопасности России вместо Николая Патрушева. Минобороны страны-агрессора возглавляет Андрей Белоусов. Также удар потерпел клан губернатора Московской области Андрея Воробьева. Чиновников этих двух кланов регулярно задерживают.

Воровать будут с двойной силой

Игорь Яковенко предположил, что постепенно клан Шойгу – Воробьева переместят в тюрьму. Однако на этом коррупция в России не прекратит существование, а наоборот – будет еще мощнее.

Ему на замену придет какой-то другой клан. Воровать, вероятнее всего, будут больше. Потому что эти уже наворовались, а тем нужно быстро. Тем более времена горячие. Поэтому коррупция будет продолжаться и будет, как и раньше, наносить удары по военному потенциалу России,

– оппозиционный журналист.

Кроме того, новоназначенный министр обороны России Андрей Белоусов также был замешан в коррупции. А кто еще будет контролировать финансовые потоки в министерстве обороны, армии и военной промышленности страны-агрессора – пока неизвестно.

"Сейчас идет борьба за этот большой "пирог", который составляет примерно 40% российской экономики. Там просто будет новая схема. Воровать они будут с двойной силой", – добавил Яковенко.