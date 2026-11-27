Арест губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, которого ранее поддерживал Путин, может свидетельствовать об обострении борьбы между кремлевскими кланами. ФСБ все активнее преследует представителей российской элиты, а громкие коррупционные дела становятся инструментом перераспределения влияния и денег. Близкие к Кремлю олигархи и семьи высокопоставленных чиновников ищут способы сохранить свое состояние за рубежом.

Арест губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, которого ранее поддерживал Путин, может свидетельствовать об обострении борьбы между кремлевскими кланами. ФСБ все активнее преследует представителей российской элиты, а громкие коррупционные дела становятся инструментом перераспределения влияния и денег. Близкие к Кремлю олигархи и семьи высокопоставленных чиновников ищут способы сохранить свое состояние за рубежом.

Журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова объяснила 24 Каналу, почему в России началась охота на лояльных Кремлю чиновников, кто стоит за арестами губернаторов и соратников Шойгу и как силовики используют коррупционные дела для борьбы за ресурсы. Также речь зашла о финансовых интересах российских элит за рубежом, запасных аэродромах семьи Кадырова, последствиях украинских ударов по российской инфраструктуре и угрозах для стран Балтии.

Пожирание "своих" в российской вертикали

Что означает арест губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, за которого ранее лично заступался Путин? Свидетельствует ли это о том, что силовики начали преследовать даже лояльных Кремлю чиновников?

Давайте сначала посмотрим, как это было и как развивались события. Это развивалось очень интересно. А потом посмотрим, кто и зачем это делает. Я сразу хочу сказать, что, конечно, это стычка путинских бульдогов под ковром, и здесь не знаешь, за какого бульдога болеть. Меньше всего, конечно, жаль Чибиса.

Это особый регион – Мурманск. У меня тут же родилась шутливая версия, что Чибиса посадили за то, что он присоединил соседнюю Финляндию и Швецию к НАТО. Ну как не посадить, правда? Конечно.

Вокруг Чибиса сгущались тучи, которые он упорно не хотел замечать всю эту осень. Но тучи были, я бы сказала, необычные, очень оригинальные. У него посадили представителя Мурманской области в Москве, у него посадили "Мурманскводоканал", у него посадили одного бизнесмена, второго, третьего. И почему я о них так подробно говорю? Вы не поверите, у всех у них подбор разные, но при этом армянские фамилии.

Основательница движения "Русь сидящая" об обострении ситуации в Кремле: видео

И я смотрю и думаю: а это, наверное, рука Пашиняна? До чего рука Пашиняна может довести? До Мурманска может довести. А там база Северного флота. Вот он в Арктику тянется. Знаете, когда в 2008 году арестовывали всех с грузинскими фамилиями и выгоняли из школ детей с грузинскими фамилиями, а год назад убивали, реально убивали, буквально арестовывали, высылали из страны азербайджанцев – то теперь, ну, я больше ничего не могу предположить, кроме: ну что это, совпадение, что ли?

После того, как все эти граждане с очень красивыми армянскими фамилиями дали показания, они вроде бы дали показания против Чибиса, его арестовали. Нет, сначала его задержали прямо на трапе самолета, приземлившегося в Москве, и предъявили ему обвинение в растрате 39 миллионов рублей. Это было буквально в понедельник. Если честно, я рассмеялась, потому что 39 миллионов рублей – послушайте, квартира в Москве стоит дороже.

Ну, какая-то более-менее приличная квартира, даже не губернаторского уровня, а какого-нибудь бизнес-неудачника средней руки, может стоить 39 миллионов рублей. Небольшая, но где-то в тихом центре, может, даже не в тихом. И за 39 миллионов рублей такой переполох. А к вечеру стало известно, что, мол, да, 39 миллионов, конечно, но есть еще какой-то миллиард в дорожном строительстве. Здесь уже сумма солидная.

Прошла ночь, и появились 100 миллионов рублей взятки наличными. Уважаю, уважаю. Появилось имущество губернатора, но пока такое, что без слез не посмотришь: какая-то жалкая вилла за 300 тысяч евро в Испании. Стыдно сказать. А может, как раз и за это арестовали, чтобы не позорил губернаторский народ. Ну ладно, ну 3 миллиона, раз уж ты нищий. Но 300 тысяч – вилла в Испании. Не позорился бы Чибис.

Чибис прилетел в Москву, и его задержали. Пока решается судьба двух его заместителей. Оксана Демченко – это его первый заместитель. Очень красивая женщина, шатенка, член "Единой России". И, как-то так, у нее очень много фотографий с Чибисом.

У него с женой тоже много фотографий. Красавица-блондинка. И именно жена заявила о СВО. Мы это услышали не от Чибиса, а от его жены. Я подумала: почему же ты, дорогая, так спешишь отправлять мужа на войну? Это подозрительно рано.

К тому же представь себе: твой же муж – носитель секретов, у него там город, база Северного флота, там Арктика. А вдруг он пойдет на войну, его отпустят, он скачает там приложение, которое всем рекомендую, "Хочу жить", и сдастся в плен. И все расскажет, все раскроет. И что, дорогая, ты этого хочешь? Кто у нас патриот, дорогая жена Чибиса? Подумай над своим поведением.

Я бы на месте мировых спецслужб заинтересовалась: кто там у Чибиса жена? Что это такое? Вместо того чтобы пожелать мужу спокойно отсидеть двадцать лет в тюрьме, она говорит: "Иди на войну". Вот это же не просто так. Что мы видим? Мы видим, конечно, ужас и оцепенение.

И, конечно, губернаторы – это всегда было делом администрации президента. Управление внутренней политики – это Сергей Кириенко. Его бьют и бьют со всех сторон. Но вообще бьет его ФСБ. То есть Сергей Кириенко провел выборы.

Сразу после выборов у него арестовали его лучшего политолога Александра Кинева, хотя он и пытался его вернуть. Но нет, ему сказали: будет сидеть. А теперь еще и губернатора взяли. Это его поле, кириенковское. И вот так насаждают фсбшники, и он явно не может отбиться.

Миллиард на дорогу. А у кого его нет, миллиарда на дорогу? Ну, послушайте, а какой тогда смысл работать губернатором, если нет миллиарда на дорогу? Конечно, смысла нет. Это еще старый стишок, "пирожок": у губернатора проблема – где взять асфальт для дорог, чтобы ездить на Porsche, которые, согласно отчетам, и есть асфальт. Это классика. У кого этого может не быть? И за это брать. Ребята, ну что вы, это как у ребенка леденец украсть.

Итак, ФСБ это сделала. Почему? Во-первых, они копают под Кириенко, копают уверенно, копают давно. А почему копают? Потому что это позиция разных кланов. Обычно это враждующие кланы вокруг Путина.

Есть клан торговцев – это Ротенберги. Есть клан попечителей, которые контролируют жену Путина Алину Кабаеву – это Ковальчуки. Есть клан методологов, то есть администрация президента, которая отвечает, в частности, за выборы. Есть клан силовиков, и они тоже разные: армейские силовики, ментовские силовики.

Сильнейшими в последнее время были силовики из ФСБ. Но и их раздирают противоречия. Там тоже два лагеря: один – под руководством генерала Ткачева, другой – под руководством генерала Сергея Королева. Неважно, они оба крокодилы. Мы ни за кого не болеем и желаем чумы на оба их дома.

Есть еще новый лагерь, очень сильный и мощный. Это лагерь путинских охранников во главе с Алексеем Рубежным, который возглавляет путинскую службу безопасности. В него входит и бывший руководитель путинской службы безопасности Алексей Дюмин. Раньше он был губернатором Тульской области, а теперь – помощник Путина. В него входит, например, такой известный человек, как Умар Кремлев. Очень влиятельный, набирающий влияние буквально с каждым часом.

И я думаю, что сейчас чибисовцы – не знаю, есть ли у кого-то, кроме него, на это ход – бросились его как-то вытаскивать. Ведь что это такое? Губернаторов не напасешься.

У нас только что посадили все руководство Курской области во главе с губернатором Алексеем Смирновым. Ему, кажется, дали 12 или 14 лет. Он уже пишет слезливые письма из колонии, где устроился швеей-мотористкой. Там посадили также всю верхушку области.

Почему? Потому что все-таки сажали как его, как экс-губернатора. Ведь ВСУ вошли в Курскую область. Кто-то же должен быть в этом виноват. Но ведь не Путин виноват, правда? Не Герасимов виноват. И не только что назначенный на тот момент министр обороны. Конечно, нет. Виновен губернатор – потому что он плохо построил все эти сооружения "зубы дракона".

То есть всех их сажали, потому что кто-то должен быть виноват. А если бы вторглись в Брянскую область – дай Бог здоровья – сажали бы там всех. Вторглись бы в Волгоградскую – там бы всех сажали. Поэтому здесь явно другой случай. А сейчас сажают губернатора Тамбовской области, уже запросили для него срок в 14 лет. До этого у нас посадили действующего губернатора Пензенской области, тоже дали 12 лет – но это еще довоенные заключения.

На войну его никто не отпустит, пока его не выжмут, пока он не даст нужные показания, пока он не забудет все секреты, которые у него в голове. Будет сидеть, будет сидеть в наказание всем остальным. В стране идет кампания, в стране идет охота. Охота на теплые места.

Арктика – очень теплое место, самое теплое. Существует огромная программа развития Арктики совместно с Китаем, и роль губернатора Мурманской области здесь ключевая. И вполне возможно, что просто не хотели отдавать эту должность штатному чиновнику с подозрительной фамилией. Очень подозрительной. Во-первых.

Во-вторых, конечно, из-за денег. Здесь проявляется хищение миллиарда. Миллиард – это уже, более-менее. А если добавить взятку, миллиард сто, если добавить штрафы, ну, на полтора миллиарда можно выйти. А это уже нормальное пополнение бюджета.

И кого бы ни арестовывали в руководстве любой области, любого края, они точно наскребут полтора миллиарда. Как-нибудь в закромах найдут. И на это тоже есть расчет. Пополнение бюджета – важная задача силовиков. Ну и, конечно, чрезвычайно приятно насыпать соли и перца под хвост Кириенко. Что и было сделано.

Фронтовая "путевка" для VIP-казнокрадов не работает, и демонтаж старых связей

Я сейчас вижу, что адвокат Чибиса заявил: тот вообще не признает обвинения и не намерен отправляться в зону так называемой специальной военной операции. Хотя ходили слухи, что он якобы заявил, что готов поехать на войну. А получается, что этот "билет" на фронт становится универсальным даже для VIP-казнокрадов?

Нет, нет, нет. Вот, например, знаменитый полковник Захарченко, история которого стала прототипом мини-сериала "Мертвые души" еще довоенного Григория Константинопольского, где он играл Чичикова.

Приключения Чичикова, по сути, сняты по мотивам именно полковника Захарченко. Самый крупный размер взяток в России. Он просится на войну все эти годы, но его никто не пускает, потому что считают его недостаточно "доенным", еще не доили, и поэтому он сидит.

Абызов сидит – его еще не доили. Братья Магомедовы сидят – их еще не доили. Там много таких VIP-заложников, которых никто не отпустит, потому что еще не закончился процесс машинного доения. Уже закончился, теперь идет процесс ручного доения. Нет, пока от них еще что-то нужно. И Чибиса тоже никто, конечно, не отпустит. Все только начинается.

И, конечно, он будет сидеть в изоляторе ФСБ. И, конечно, следователи ФСБ будут раскручивать его дело. Им понадобятся показания и на его коллег, и на мелких сошек. Им понадобятся задокументированные показания. А Чибис будет давать такие показания, такие, какие им нужны, в отношении нужных им людей.

Будет ли скоро расследование в отношении Шойгу? Его бывшего министра, точнее заместителя министра обороны России, приговорили к десяти годам колонии строгого режима. Речь идет о Руслане Цаликове, который был ближайшим соратником Шойгу. Его также признали виновным в получении взяток, растрате и легализации незаконно полученных средств. И, как говорят, он общался не только с Шойгу, но и с другими представителями кремлевской элиты.

Цаликов – это совсем отдельное дело. Это самый близкий человек к Шойгу и его самый близкий друг, такой, как сказать, сокровенный. Это вам не "Горбатая гора", роман с Путиным, а это уже нечто другое – любовь с крепким хозяйственником, это совсем другое дело.

Надо сказать, что Цаликов уже получил срок вдвое меньше, чем мог бы претендовать. Ведь один из его соратников, генерал Попов, получил весной 19 лет, а он тоже уже немолодой человек. Через несколько месяцев ему сократили срок до десяти лет – практически вдвое. А Цаликов начал с этого – с десятки.

И адвокат сказал, что они идут по актуванию, то есть по состоянию здоровья. А Цаликов начал сразу с гораздо менее значимой цифры. Я думаю, что очень скоро он окажется на свободе по состоянию здоровья. Еще там что-то: му-му, фу-фу, что-то в этом роде будет. Они очень быстро все выйдут, потому что, ну, потому что ясно: они договорится или за них договорится. Все связи у них остаются. Они, конечно, оборвались на три четверти, но и этой четверти будет достаточно.

Всегда можно пригрозить: я могу дать показания. А не надо давать показания – лучше выходи. Шойгу пока оставляют так же, как когда-то оставили Медведева. Ведь правительство Медведева пересаживали чаще, чем через одного.

Если сейчас начать перечислять, кого осудили в правительстве Медведева, то это и министр обороны Сердюков, и министр открытого правительства Абызов, о котором я уже упоминал, и министр ЖКХ Михаил Мень. Было возбуждено уголовное дело против Аркадия Дворковича, но пока ничего.

Это и министр по делам Дальнего Востока Виктор Ишаев. Если перечислять, я буду долго-долго сидеть и перечислять. И, конечно, директор ФСИН Александр Реймер. Это все правительство Медведева.

Медведева, конечно, оставили, а что? Он висит на своих тонких ниточках и выполняет любой кульбит. В 2011 году он еще мог строить какие-то планы на второй срок, но безропотно уступил кресло Путину.

Однако он проводил консультации по поводу перемен, по поводу того, что идет на второй срок, проводил консультации, кто кем будет министром. И Путин ему этого не забыл и не простил. Но держит, потому что что? Место отдал беспрекословно.

А то, что с тобой будет, я показал на примере всех твоих министров. Кстати, еще министра экономики Улюкаева посадили. То есть министр обороны, министр экономики – это нормально, да? То же самое с Шойгу: пересадили всех вокруг него. Он сидит и дрожит.

Вполне понятно, почему его преследуют. Ведь после такого страстного романа, после такой "Горбатой горы", после таких мероприятий в тайге, после таких чаепитий с сырожеками, после этого "Киева за три дня" – ну надо же! Так стонал, так любил, так любил. Ну вот так.

Ну да, Путкис обиделся, Путин обиделся. Но, в конце концов, это его страсть к Шойгу, а не наша страсть к Шойгу. И все же, наверное, какая-то любовь не ржавеет. Вот он пока висит на волоске...

Миллиарды Керимова и западная финансовая слепота

Почему российских чиновников преследуют за взятки, в то время как приближенные к Кремлю олигархи могут выводить миллиарды за границу? Почему западные банки годами не замечают сомнительных финансовых операций российских элит, а санкции не дают ожидаемого результата?

Я думаю, что они не для себя это делают. Они договариваются, конечно, они договариваются. И там, думаю, если повезет, у них остается половина. Здесь нужно отчислять долю тому, долю тому в России, долю тому, долю тому в Европарламенте, в Deutsche Bank. Нет, здесь все работает точно так же.

Да, у вас полицейский на дороге не возьмет сто евро взятки, а более крупные глобальные дела – ну да. До недавнего времени множество иностранцев работало в советах директоров различных российских компаний. Сейчас Евросоюз запретил это делать. Не знаю, чем это закончится. Я думаю, что это все будут обходить, все равно будут обходить.

Евросоюз сказал: нельзя занимать руководящие должности, а люди тогда поменяются и скажут: ладно, я буду заместителем. Ну, руководящей должности нет, только директором можно. Ну, что-то в этом роде.

Клан Кадырова, сербский паспорт и запасной аэродром

Как стало известно из расследования ФБК, 19-летний сын Рамзана Кадырова Али сменил фамилию на Мусаев и получил гражданство Сербии по особому распоряжению премьера. По новым документам он более 100 раз вылетал за границу, преимущественно в Дубай, а ими пользуются и другие члены семьи. Может ли это свидетельствовать о том, что клан Кадырова готовит себе запасной аэродром за пределами России на случай политической нестабильности или ухода Путина?

Ну, в Дубае у Кадырова поселок, да не один. Это не то чтобы поселок – это, наверное, я называю поселком, а вообще-то там такие поместья, где дом Кадырова, дом одной из жен Кадырова, дом другой жены Кадырова, дома сыновей, дома каких-то зятьев, братьев, дядей и так далее. И все об этом знают.

Дубай – очень чеченское место, и Кадыров туда все время и деньги выводил, и родственников увозил. Нет, Дубай – его вотчина. Я думаю, что Дубай еще с чего-то прокормит.

А почему они боятся пользоваться своей фамилией?

Потому что невозможно получить европейский паспорт. А ведь Сербия собирается вступать в ЕС. Да и нет смысла оформлять паспорт на фамилию Кадыров, если ты собираешься предъявлять этот паспорт на границе Франции, например, или Германии, потому что, конечно, будут проверять.

Фамилия Кадыров, я думаю, надолго, на десятки лет, если не на столетие, покрыта некой липкой жидкостью – хотела сказать, позором.

Здесь еще интересно, какой именно интерес этот Кадыров представляет для Сербии, что они согласились выдать ему паспорт.

Ну, чисто деньги, чисто деньги. И плюс ко всему, конечно, это правительство Вучича. Я думаю, новое правительство с этим разберется. И не зря расследование ФБК вышло именно сейчас, когда только что сформировано новое правительство. До этого это было просто бессмысленно. Конечно, Вучич оказывал услуги Путину и путинской власти. И нужно очень внимательно следить за действиями нового правительства. Я желаю ему всяческой удачи.

Просто, конечно, Вучич собирается пару лет пересидеть и вернуться, потому что молодое и неопытное правительство всегда допускает ошибки. Если избирателям покажется, что при Вучиче было лучше, Вучич вернется.

И я думаю, на это делают ставку очень многие обладатели паспортов: пока все это тянется, затянется. Другое дело, что теперь эти паспорта раскрыты, и Али Кадырову, как и Мусаеву, уже не светит разъезжать по Европе. Ну, пусть сидит в своих Эмиратах.

НПЗ в Сибири, дата-центры в шахтах и страх перед ударами

Свидетельствует ли призыв Путина переносить строительство НПЗ на Дальний Восток и в Сибирь о том, что Россия не способна защитить свои нефтеперерабатывающие заводы от украинских дронов? Или Кремль фактически признает, что небо над европейской частью России остается уязвимым?

Конечно, закрыть невозможно. Я вам больше скажу: сегодня краем глаза видела какое-то совещание в Кемерово, и это уже федерального уровня. Собираются переносить строительство дата-центров в Кемерово. Знаете, почему? Потому что там много заброшенных шахт под землей, все выводят под землю. То есть все понимают, судя по всему, что война надолго, что Путин надолго. Но как же? И ход войны тоже, да?

Это такой самореализующийся прогноз. Раз нужно вывозить дата-центры под землю в Сибирь, а НПЗ переносить на Дальний Восток, значит, считается, что Украина еще долгие-долгие годы будет наносить удары по НПЗ, по европейской части России и по дата-центрам. Давайте еще Wildberries добавим, какие-нибудь урановые рудники – будет совсем хорошо.

То есть никто не сомневается именно в таком ходе дальнейшей войны. Почему никто не скажет Путину: давай они просто перестанут нас бить. А давай ты подпишешь мир, и тогда прекратится огонь. Ага, нет, проще построить дата-центр в шахте.

А кто ему сказал, что мы не доберемся до НПЗ там, на Дальнем Востоке? И может, это специально кто-то из российских олигархов предложил такой план, чтобы как раз заработать на новом строительстве НПЗ.

Я думаю, это Китай предложил. Я думаю, Китай настаивает. Им очень удобно, если НПЗ будут на Востоке. Очень близко.

Почему на российском телевидении, в частности Владимир Соловьев, начали открыто критиковать работу ПВО, которая не может остановить массированные атаки украинских дронов на НПЗ? Означает ли это, что в России ищут виновных в провалах противовоздушной обороны, и кто может стать козлом отпущения?

Именно так. Он говорит об ответственности, зоне ответственности. Через чьи территории они летят? Это могут быть и губернаторы, и главы районов, и военные, и гражданские, кто угодно.

То есть Соловьев сейчас полностью перешел на сторону ФСБшной пропаганды. Он сидит и оправдывает сбивание дронов. Что бы ни случилось, это потому, что дроны летят, а вы их пропускаете. И что теперь должны делать губернаторы, если всю ПВО охраняет только путинская резиденция? Им шапками закидывать? Нет.

Топливная паника в регионах и пределы терпения

Может ли топливный кризис в России, очереди на заправках и рост цен вызвать большее недовольство населения, чем огромные потери россиян на фронте? Способны ли бытовые проблемы поколебать лояльность так называемого "глубинного народа" к Путину?

Людей-то жалко меньше. Более того, совсем не жалко, ведь чем меньше людей, тем больше бензина на душу населения. Потребителей бензина просто стало меньше. Очередь расчищается. И, на самом деле, это примерно так. Потому что Путин, как он считает, убирает лишних людей. Это прежде всего преступники, заключенные, маргиналы, мигранты, инвалиды, в первую очередь умственно отсталые.

И в любом случае это люди каких-то низших социальных слоев, низших классов. Россия – очень стратифицированное общество, и для тех, кто остался, они в любом случае уже представляют собой некий средний класс по сравнению с теми, кто ушел. Поэтому родственники тех, кто уехал, выходят из этого низшего класса в более высокий настолько, насколько получают деньги. А если они не получают денег и не выходят, то они вообще не выходят на улицу, сидят в своих норах, точно как у Оруэлла.

А те, кто сейчас возмущается по поводу бензина, что им не нравится, что цены постоянно растут. Станет ли таких людей больше?

Поворчат насчет бензина, цен, погоды, закрытых аэропортов, до бунта не дойдет, потому что мы все время говорим о том, что у Путина может закончиться все: бензин, деньги, снаряды. У него не закончится одно – финансирование именно силовых структур. Потому что пока силовые структуры работают, он им платит. Никто не осмелится протестовать ни против чего.

Потери России, умалчивание Пескова и привыкание к войне

Утечка данных Росстата раскрыла масштаб потерь российской армии: только в боях за Донецкую область погибли около 300 тысяч россиян, среди них – почти 1200 подростков, которые в начале полномасштабной войны были школьниками. В то же время Песков призывает не доверять никаким цифрам, кроме официальных данных Минобороны России. Почему российское общество так спокойно воспринимает гибель сотен тысяч людей и может ли такая позиция Кремля и дальше скрывать реальную цену войны?

Во-первых, это привычно – ничего другого никто от Кремля никогда не видел. Начнем с этого. Во-вторых, а зачем повышать голос? Это бессмысленно.

Песков говорит: "Иди докажи". И он прекрасно понимает, что Россия потеряла во время ковида более миллиона человек. Избыточная смертность во время ковида составила миллион. Заметила ли это Россия? Нет. Она и сейчас не замечает войну. Почему в некоторых регионах, как мне рассказывают, в Москве постоянно слышен гул, все уже привыкли к этому. Как привыкли к плохой погоде.

То есть это совершенно другая атмосфера. Но, тем не менее, о войне никто не думает. Все просто очень боятся думать на эту тему и стараются жить одним днем, своей лучшей жизнью, понимая, что другого уже не будет.

Эстония, НАТО и новая география страха в Прибалтике

МИД России вызвал посла Эстонии, обвинил Таллинн в содействии пролету украинских дронов, якобы через их территории пролетают наши беспилотники. И прямо заявили, что сейчас отношения стран находятся на грани открытой войны. По сути, Россия снова запускает те же самые нарративы, которые мы слышали в отношении Украины, а теперь уже в отношении Эстонии. Почему Москва так яростно атакует именно Эстонию и пытается ли таким образом проверить, сработает ли пятая статья НАТО?

Мне, конечно, очень хотелось бы услышать ответ эстонского посла. Хотелось бы это услышать, но я думаю, что он сдержался и промолчал.

Вчера и позавчера Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, выступил с предупреждением для всех европейских граждан, организаций и политиков о том, что нужно готовиться к войне. И мы уже говорим с вами о войне в Европе, ну, по крайней мере, уже, пожалуй, последний год, может, чуть меньше, как о свершившемся факте. Гибридная война уже идет полным ходом, и она может в любой момент перейти в любое другое вооруженное противостояние.

К слову. МИД России пригрозило Эстонии "открытой войной" и дипломатическими мерами из-за решения Таллинна закрыть границу с 1 декабря 2026 года. Эстонские власти пошли на этот шаг для усиления санкционного контроля и защиты от диверсий после попытки поджога местного оборонного завода, в которой обвинили Кремль.

Больше всего под ударом – страны Балтиии Польша. Я бы еще добавила Финляндию, но в первую очередь – страны Балтии. Я половину времени живу в Литве, в Вильнюсе, и очень хорошо знаю место, куда нужно выйти за город, чтобы посмотреть на "Искандеры". Их очень хорошо видно, они стоят на границе с Беларусью. И да, это уже вполне такой полувоенный, полуфронтовой город. Вильнюс таким не был.

Также часто закрывается аэропорт, мы постоянно видим военных. Я постоянно получаю сообщения о том, что беспилотник сбили итальянские ВВС, французские ВВС, немецкие ВВС, потому что собственных ВВС у Литвы нет, а беспилотники сбивают. И недавно стало известно об аресте в Литве пяти граждан Литвы.

Причем все они имели литовские фамилии, кроме одного. И эти люди за деньги поставляли информацию в ВГТРК якобы для сюжетов, для производства сюжетов. Но, судя по характеру информации, которую они передавали, речь идет не о ВГТРК, а о другом ведомстве. И, конечно, это имеет отношение к разведке.

То есть, помимо того, что есть, безусловно, саботажники, шпионы, диверсанты разного рода, просто "путинферштейеры", сочувствующие Путину, есть еще и такое. Так, зрелая часть Европы готовится к войне. Незрелая часть Европы готовится уйти в отпуск.