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Арьев рассказал, кого из российских дипломатов выдворят из Украины

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Дипломатические войны
Дипломатические войны / Фото из открытых источников

Из Украины выдворят дипломатов высокого уровня – первого, второго секретаря посольства.

Об этом рассказал вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев, сообщает "112 Украина".

Он отметил, что эти дипломаты уже 29 ноября должны покинуть территорию Украины.

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Они уже до завтра должны покинуть территорию Украины, им дали 48 часов. Я считаю, что этим шагом мы показываем единство с европейским сообществом,
– добавил Арьев.

Также он пояснил, что Россия может прислать дипломатов на замену.

"В этом случае они имеют право посылать кого-то на замену. Украинская сторона, конечно, будет рассматривать, но наш уровень дипломатических отношений после того, как Украина отказалась принимать посла РФ, низкий", – вице-президент ПАСЕ.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза ​​Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявил еще ряд стран ЕС и США.

Теги: Новости России Высылка российских дипломатов Новости Украины Новости политики
Источник: 24 Канал
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