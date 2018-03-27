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Ар'єв розповів, кого з російських дипломатів видворять з України

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Дипломатичні війни
Дипломатичні війни / Фото з відкритих джерел

З України видворять дипломатів високого рівня – першого, другого секретаря посольства.

Про це розповів віце-президент ПАРЄ Володимир Ар'єв, повідомляє "112 Україна".

Він зазначив, що ці дипломати вже 29 листопада мають покинути територію України.

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Вони вже до завтра повинні покинути територію України, їм дали 48 годин. Я вважаю, що цим кроком ми показуємо єдність з європейським співтовариством,
– додав Ар'єв.

Також він пояснив, що Росія може прислати дипломатів на заміну.

"У цьому випадку вони мають право посилати когось на заміну. ​​Українська сторона, звичайно, буде розглядати, але наш рівень дипломатичних відносин після того, як Україна відмовилася приймати посла РФ, низький", – віце-президент ПАРЄ.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.

14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще низка країн ЄС та США.

Теги: Новини України Новини політики Видворення російських дипломатів Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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