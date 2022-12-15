История противостояний Аргентины и Франции перед финалом ЧМ-2022 по футболу

Финал чемпионата мира-2022 по футболу обещает быть очень интересным, но не только из-за дуэли двух одноклубников – Килиана Мбаппе и Лионеля Месси. Перед решающим матчем разберемся немного подробнее в истории противостояний Аргентины и Франции на футбольном поле.

В финал Мундиаля Франция и Аргентина 12 раз встречалась между собой. Следующая 13-я встреча будет самой интересной и напряженной в истории их личных противостояний, ведь топовые сборные мира сойдутся в матче за звание чемпиона мира. Сайт 24 канала углубился в историю встреч накануне финала ЧМ-2022.

Интересно узнать Франция второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира: кому еще удавалось такое достижение

Франция – Аргентина: статистика встреч

Их личная история началась еще в далеком 1930 году, когда судьба жребия свела эти сборные в групповом раунде ЧМ, который принимал Уругвай. На глазах 23 тысячи болельщиков минимальную победу одержала Аргентина. Единственный и победный гол на 81-й минуте забил Луис Монти.

Далее в истории противостояний Франция – Аргентина были только товарищеские встречи. На престижных мировых турнирах национальные команды не играли друг с другом.

В период с 1964/1966 по 1976/1977 годы "Ле Блэ" и "бело-голубые" сыграли 6 контрольных матчей, в которых две победы праздновали аргентинцы (2:0 и 0:1). Лишь одну победу получили французы, а еще в трех матчах была расписана мировая. Интересно, что все эти поединки заканчивались "сухой" ничьей 0:0. Это самый любимый счет Аргентины и Франции.

Чемпионат мира-1978 принес футбольным поклонникам новую встречу этих сборных. И снова судьба свела их в групповом раунде Мундиаля, и снова аргентинские футболисты были сильнее соперника из Европы – 2:1.



Аргентина – чемпион мира-1978 / Фото Getty Images

Безвыигрышное проклятие французов снято

Более 10 лет понадобилось французской сборной, чтобы наконец-то взять реванш у латиноамериканского соперника. Матч в сезоне-1985/1986 снял проклятие поражений из Франции в истории противостояний против Аргентины, продолжавшееся долгие 6 матчей.

Произошло это в товарищеском матче, который стал последним между Францией и Аргентиной в 20 веке.

Правда, радость французских болельщиков не продолжалась. Уже в следующем контрольном поединке их любимая сборная снова потерпела поражение от Аргентины 0:1. Главным обидчиком французов стал бывший нападающий каталонской Барселоны Хавьер Савиола, забивший единственный гол в поединке.

Новый век Франция начала не с лучшим результатом.

В истории противостояний между Францией и Аргентиной был долгий перерыв, длившийся с 1986 по 2007 год.

Уже через сезон эти топовые сборные снова встретились на одном футбольном поле в товарищеском матче. Но игра снова была в пользу аргентинцев. Франция снова не забила. Зато дважды забила Аргентина и закончила поединок со счетом 0:2. Авторами председателей стали Хонас Гутьеррес и Лионель Месси. Последний отличился первым мячом в ворота французского соперника.



Первый гол Месси в ворота Франции / Фото Getty Images

Триумфальный путь Франции к чемпионству

Первый важнейший поединок в истории их противостояний был 30 июня 2018 в 1/8 финала Мундиаля. Это первый матч международного турнира, состоявшийся после трех подряд "товарняков". Но игра плей-офф подарила болельщикам сверхрезультативную игру с семью голами. Боевая встреча закончилась в пользу Франции 4:3.

Нули на табло в том матче размочил Антуан Гризманн, продолжающий феериты на ЧМ-2022 в Катаре. Далее Аргентина благодаря мячам Анхеля Ди Марии и Габриэля Меркадо уже повела в счете 1:2.

Период с 57-й по 68-ю минуту в свой актив могут занести "Ле Блэ", трижды огорчивший аргентинского голкипера за эти 11 минут. Свои фамилии в протокол матча записали Бенжамен Павар и дубль оформил Килиан Мбаппе.



Месси против Мбаппе: предыстория финала ЧМ-2022 / Фото Getty Images

Аргентина смогла лишь еще один гол от Серхио Агуэро, который нападающий забил аж на третьей компенсированной до поединка минуте.

Победный матч от Франции 4-летней давности (4:3) стал последним в истории противостояний против Аргентины.

18 декабря Франция и Аргентина снова встретятся на одном футбольном поле. Этот поединок уже точно превзойдет за важность все предыдущие противостояния, ведь сборные сойдутся в финале чемпионата мира-2022.

В канун Дня святого Николая увидим, сможет ли Франция защитить звание чемпионов мира, которое получили в 2018 году. Или Николайко принесет под подушку аргентинских футболистов подарок в виде трофея Мундиаля.