Аргентинская компания предоставит Украине доступ к спутникам для разведки

От аргентинской компании Satellogic Inc. Украина получит прямой контроль над выделенной группой спутников.

Известно, что это поможет расширить разведку, мониторить передвижение военных, отслеживать коридоры безопасности и критически важную инфраструктуру.

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"Это ответ на призыв Министерства обороны Украины с просьбой о помощи в сборе средств для службы DSC Satellogic. Компания Satellogic подготовила контракт на услуги DSC со значительно сниженной ценой и ускоренными сроками активации" – сообщили представители компании.

Украина получает спутниковые снимки от дружественных правительств и частных компаний. Однако не может эти спутники использовать непосредственно в соответствии со своими потребностями.

"Украинское правительство будет иметь прямой контроль над DSC, что позволит Украине управлять парком спутников для зашифрованных задач и доступа к спутниковым изображениям над своей суверенной территорией. DSC резко расширит доступ страны к изображениям высокого разрешения и видеоразведке с низкой околоземной орбиты", – добавили в Satel.

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