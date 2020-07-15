Археологи нашли под Запорожьем уникальные сокровища скифов: интересные фото
Ученые провели археологические раскопки на территории памятника Мамай-Гора в Запорожской области. Среди их находок – новые погребения кочевников и фрагменты посуды с редким декором.
Что нашли археологи на Мамай-Горе
Археологи проводили исследования 12 дней, и за это время успели исследовать 9 комплексов. Об этом сообщается на странице Мамай-гора в фейсбуке.
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Среди исследованных комплексов есть 7 культовых скифских ям (IV век до нашей эры), в которых ученые нашли:
- горшок с редким декором,
- фрагменты сковороде,
- фрагменты венчика большой орнаментированной корчаги,
- курант (орудие для растирания),
- кости рогатого скота и обломок челюсти хищного животного.
Раскопки на Мамай-Горе
Также ученые нашли фрагмент половецкого рва, или культовую яму (для подтверждения нужны дополнительные исследования) и ногайское захоронения кочевников с нетипичным для них ориентированием захоронения.
Археологи проводят раскопки на Мамай-Горе
Что известно о Мамай-Гору?
Уникальная археологическая достопримечательность, крупнейший мультикомплексний могильник Северного Причерноморья. На ее территории есть погребальные комплексы скифов, хранящие историю восьми тысячелетий: от неолита до позднего средневековья. На исследованной территории уже обнаружили почти тысячу культовых комплексов различных культур.
К сожалению, Мамай-гора постепенно разрушается. За последние 30 лет в Каховское водохранилище обвалилось почти 400 метров ее берега. Ученые говорят, что остановить процесс разрушения Мамай-горы невозможно.