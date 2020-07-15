Ученые провели археологические раскопки на территории памятника Мамай-Гора в Запорожской области. Среди их находок – новые погребения кочевников и фрагменты посуды с редким декором.

Что нашли археологи на Мамай-Горе

Археологи проводили исследования 12 дней, и за это время успели исследовать 9 комплексов. Об этом сообщается на странице Мамай-гора в фейсбуке.

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Среди исследованных комплексов есть 7 культовых скифских ям (IV век до нашей эры), в которых ученые нашли:

горшок с редким декором,

фрагменты сковороде,

фрагменты венчика большой орнаментированной корчаги,

курант (орудие для растирания),

кости рогатого скота и обломок челюсти хищного животного.

Раскопки на Мамай-Горе

Также ученые нашли фрагмент половецкого рва, или культовую яму (для подтверждения нужны дополнительные исследования) и ногайское захоронения кочевников с нетипичным для них ориентированием захоронения.

Археологи проводят раскопки на Мамай-Горе