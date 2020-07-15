Науковці провели археологічні розкопки на території пам'ятки Мамай-Гора в Запорізькій області. Серед їхніх знахідок – нові поховання кочівників і фрагменти посуду з рідкісним декором.

Що знайшли археологи на Мамай-Горі

Археологи проводили дослідження 12 днів, і за цей час встигли дослідити 9 комплексів. Про це повідомляється на сторінці Мамай-гора у фейсбуці.

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Серед досліджених комплексів є 7 культових скіфських ям (IV століття до нашої ери), в яких вчені знайшли:

горщик з рідкісним декором,

фрагменти пательні,

фрагменти вінчика великої орнаментованої корчаги,

курант (знаряддя для розтирання),

кістки рогатої худоби і уламок щелепи хижої тварини.



Розкопки на Мамай-Горі

Також вчені знайшли фрагмент половецького рову, або культову яму (для підтвердження потрібні додаткові дослідження) і ногайське поховання кочівників з нетиповим для них орієнтуванням поховання.



Археологи проводять розкопки на Мамай-Горі