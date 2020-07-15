Археологи знайшли під Запоріжжям унікальні скарби скіфів: цікаві фото
Науковці провели археологічні розкопки на території пам'ятки Мамай-Гора в Запорізькій області. Серед їхніх знахідок – нові поховання кочівників і фрагменти посуду з рідкісним декором.
Що знайшли археологи на Мамай-Горі
Археологи проводили дослідження 12 днів, і за цей час встигли дослідити 9 комплексів. Про це повідомляється на сторінці Мамай-гора у фейсбуці.
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Серед досліджених комплексів є 7 культових скіфських ям (IV століття до нашої ери), в яких вчені знайшли:
- горщик з рідкісним декором,
- фрагменти пательні,
- фрагменти вінчика великої орнаментованої корчаги,
- курант (знаряддя для розтирання),
- кістки рогатої худоби і уламок щелепи хижої тварини.
Розкопки на Мамай-Горі
Також вчені знайшли фрагмент половецького рову, або культову яму (для підтвердження потрібні додаткові дослідження) і ногайське поховання кочівників з нетиповим для них орієнтуванням поховання.
Археологи проводять розкопки на Мамай-Горі
Що відомо про Мамай-Гору?Унікальна археологічна пам'ятка, найбільший мультикомплексний могильник Північного Причорномор'я. На її території є поховальні комплекси скіфів, що зберігають історію восьми тисячоліть: від неоліту до пізнього середньовіччя. На дослідженій території вже виявили майже тисячу культових комплексів різних культур.
На жаль, Мамай-гора поступово руйнується. За останні 30 років у Каховське водосховище обвалилося майже 400 метрів її берега. Вчені кажуть, що зупинити процес руйнації Мамай-гори неможливо.